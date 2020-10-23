Santos x LDU-EQU: Retrospecto do confronto das oitavas é equilibrado

O Santos enfrentará a LDU-EQU pelas oitavas de final da Libertadores. Os equatorianos se classificaram em segundo lugar no grupo D, o mesmo de São Paulo e River Plate, com doze pontos conquistados. Ao longo da primeira fase, a equipe teve quatro vitórias e duas derrotas nesta edição da Libertadores.

As oitavas de final tem previsão para ocorrer nos dias 24 e 26 de novembro (jogos de ida) e 1 e 3 de dezembro (jogos de volta). Vale lembrar que quem se classificar, pega o vencedor de Guaraní-PAR e Grêmio nas quartas de final.Em se tratando de jogos entre Santos e LDU, o retrospecto é marcado pelo equilíbrio. Ao longo da história, foram nove jogos disputados, com quatro vitórias para cada lado e um empate. Se tratando de Libertadores, são quatro jogos, com duas vitórias para cada um.