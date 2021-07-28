Santos x Juazeirense: veja prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Gustavo ORTIZ / POOL / AFP

O Santos recebe o Juazeirense nesta quarta-feira, às 19h15, pela jogo de ida das oitavas de final Copa do Brasil na Vila Belmiro. O jogo da volta está marcado para dia 5 de agosto, também às 19h15, na Bahia.

Na Série D, a Juazeirense lidera seu grupo com 5 vitórias e 3 empates, ainda não perdeu nesta primeira fase da competição nacional. O goleiro Rodrigo Calaça, de 39 anos, é um dos principais destaques do time. Ele teve passagens pelo Goiás e Portuguesa.Já o Santos entrou direto na terceira fase da Copa do Brasil e eliminou o Cianorte, do Paraná, com duas vitórias. Fora de casa, venceu por 2 a 0 e, depois, na Vila Belmiro, garantiu a classificação vencendo por 1 a 0. No Brasileirão, o Peixe ocupa a 12ª colocação, com 16 pontos.

O vencedor do confronto, além da vaga para próxima fase, engorda os cofres com cerca de R$ 3,45 milhões.FICHA TÉCNICASANTOS X JUAZEIRENSE

Data e hora: 28 de julho de 2021, às 19h15 (Horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)Assistentes: Michael Correia (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Como e onde assistir: SporTV e Tempo Real do LANCE!

SANTOS: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Kaiky e Felipe Jonatan; Jean Mota, Carlos Sánchez e Gabriel Pirani; Marcos Guilherme, Lucas Braga (Marcos Leonardo) e Marinho. Técnico: Fernando DinizDesfalques: Moraes, Danilo Boza e Camacho (não inscritos), Sandry e Jobson (lesionados) e Alison e Kaio Jorge (em negociações)