Santos x Ituano: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o Santos recebe o Ituano na noie deste sábado, às 19 horas, na Vila Belmiro, em Santos. O Peixe é o terceiro colocado do grupo D, com dois pontos, enquanto o Ituano é o líder do grupo C, com sete.
Santos é mistério
Com uma decisão diante do Deportivo Lara na terça-feira, na Venezuela, pela Copa Libertadores, o Santos é um mistério para o confronto deste sábado.
Durante a semana, o técnico Ariel Holan testou uma equipe totalmente reserva, mas só vai decidir a escalação após um treino na manhã deste sábado, horas antes do jogo.Ituano confia em tabu
Invicto no Paulistão, o Ituano não perde do Santos há quatro jogos. O técnico Vinícius Bergantin deve repetir a escalação do empate contra o Mirassol.
FICHA TÉCNICASANTOS X ITUANO
Data e hora: 13 de março, às 19hEstádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Bruno Silva de JesusÁrbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral
SANTOSJohn, Sandro, Alex, Sabino e Wagner Leonardo; Vinícius Balieiro, Gabriel Pirani e Jean Mota; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Allanzinho. Técnico: Ariel HolanDesfalques: Marinho, Madson, Carlos Sánchez e Raniel (lesionados)
ITUANOEdson; Jeferson, Suéliton, Léo Santos e Breno Lopes; Tárik, Fillipe Soutto e Fernando Medeiros; Branquinho, Iago e Bruno Lopes. Técnico: Vinícius Bergantin.Desfalques: Pegorari e Gabriel Talliari