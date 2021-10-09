Santos x Grêmio: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Em um confronto direto para fugir da zona do rebaixamento, o Santos enfrenta o Grêmio neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo marca o retorno do público ao estádio santista.Sem vencer há 11 jogos, a maior série desder 1986, o Santos deve ter uma mudança na equipe em relação ao time que empatou em 1 a 1 com o São Paulo na última rodada. O lateral-esquerdo Felipe Jonatan deve dar lugar ao atacante Lucas Braga.
O Grêmio também atravessa mau momento, mas deixa a zona de rebaixamento em caso de vitória na partida deste domingo, superando o próprio Santos. O técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, tem dúvidas no ataque entre Ferreirinha e Campaz.SANTOS X GRÊMIO
Data e hora: 10 de outubro de 2021, às 16hLocal: Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA-RJ)Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Rosa de OliveiraÁrbitro de vídeo: Rodrigo Carvalhaes de Miranda
Como e onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!
SANTOSJoão Paulo; Vinícius Balieiro, Emiliano Velázquez e Wagner Leonardo; Marcos Guilherme, Camacho, Vinícius Zanocelo, Carlos Sánchez e Lucas Braga; Marinho e Léo Baptistão. Técnico: Fábio CarilleDesfalques: Luiz Felipe e Kaiky (lesionados)
GRÊMIOBrenno, Vanderson, Ruan, Kannemann e Rafinha; Thiago Santos, Lucas Silva; Douglas Costa, Campaz (Ferreira) e Alisson; Diego Souza. Técnico: Luiz Felipe ScolariDesfalques: Pedro Geromel (lesionado)