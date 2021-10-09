Santos x Grêmio: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Em um confronto direto para fugir da zona do rebaixamento, o Santos enfrenta o Grêmio neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo marca o retorno do público ao estádio santista.Sem vencer há 11 jogos, a maior série desder 1986, o Santos deve ter uma mudança na equipe em relação ao time que empatou em 1 a 1 com o São Paulo na última rodada. O lateral-esquerdo Felipe Jonatan deve dar lugar ao atacante Lucas Braga.