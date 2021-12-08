Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos x Cuiabá: saiba como assistir ao duelo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, pela última rodada do Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2021 às 21:00

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 21:00

O Santos recebe o Cuiabá nesta quinta-feira, às 21h30min, na Vila Belmiro, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já confirmado na Série A, o Peixe joga por uma vitória para sonhar com uma vaga na Copa Libertadores enquanto o adversário ainda precisa de um ponto para se manter na Primeira Divisão sem a necessidade de contar com outros resultados.Para conseguir vaga na Copa Libertadores, o Santos precisa vencer e torcer por tropeços de Fluminense, Ceará, América-MG e Atlético-GO. Se o time carioca ao menos empatar na última rodada, os outros três clubes não podem vencer seus compromissos. Caso o Fluminense perca o seu confronto, o Peixe se classifica se dois dos concorrentes não vencerem seus jogos.
O Cuiabá escapa do rebaixamento com um empate. Se perder, o time torce para Juventude ou Bahia não ganharem seus jogos na última rodada.A partida desta quinta-feira terá transmissão pelo canal Premiere. Além disso, o LANC! transmitirá o confronto em tempo real.
Crédito: OSantosperdeuparaoCuiabánoprimeiroturnodoCampeonatoBrasileiro(Foto:AssComDourado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar
Imagem de destaque
Trégua no Oriente Médio: por que mercado ainda não pode celebrar cessar-fogo
Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados