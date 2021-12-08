Santos x Cuiabá: saiba como assistir ao duelo pelo Brasileirão

O Santos recebe o Cuiabá nesta quinta-feira, às 21h30min, na Vila Belmiro, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já confirmado na Série A, o Peixe joga por uma vitória para sonhar com uma vaga na Copa Libertadores enquanto o adversário ainda precisa de um ponto para se manter na Primeira Divisão sem a necessidade de contar com outros resultados.Para conseguir vaga na Copa Libertadores, o Santos precisa vencer e torcer por tropeços de Fluminense, Ceará, América-MG e Atlético-GO. Se o time carioca ao menos empatar na última rodada, os outros três clubes não podem vencer seus compromissos. Caso o Fluminense perca o seu confronto, o Peixe se classifica se dois dos concorrentes não vencerem seus jogos.