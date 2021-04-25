Santos x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Pressionados pelos seus torcedores e com os olhos voltados para outras competições, Santos e Corinthians fazem clássico neste domingo, às 20h, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.>>Confira a classificação do Paulista e simule os resultados
O Santos perdeu os últimos dois jogos (Barcelona-EQU, pela Libertadores, e Novorizontino, pelo Paulista), mas ainda assim vai para o clássico com um time reserva, de olho no confronto da próxima terça-feira, diante do Boca Juniors, na Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Entre os titulares, o Peixe pode ter a estreia do garoto Mikael na lateral direita e o retorno do volante Guilherme Nunes, que cumpriu suspensão na derrota diante do Novorizontino.Após empate ruim com o River Plate-PAR, fora de casa, o Corinthians volta as suas atenções para o Campeonato Paulista, mas ainda mantém um olho na Copa Sul-Americana. Por isso, Vagner Mancini vai levar a campo um time misto para enfrentar o Peixe, poupando oito jogadores daqueles que iniciaram o jogo no Paraguai, na última quinta: Bruno Méndez, Gil, Fábio Santos, Fagner, Camacho, Luan, Otero e Jô. O técnico, no entanto, vai contar com o retorno do jovem atacante Rodrigo Varanda, recuperado de trauma no pé direito.
FICHA TÉCNICASANTOS X CORINTHIANS
Data e hora: 25 de abril de 2021, às 20hLocal: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Salim Fende ChavesAssistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo ZiolliÁrbitro de vídeo: Rodrigo Guarizzo Ferreira do Amaral
Como e onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE! (com Voz do Esporte)SANTOSJohn, Mikael, Luiz Felipe, Alex e Jhonnathan; Guilherme Nunes, Ivonei e Lucas Lourenço; Ângelo, Kaio Jorge e Renyer. Técnico: Ariel HolanDesfalques: Carlos Sánchez, Raniel, Jobson e Sandry (lesionados)Poupados: João Paulo, Pará, Kaiky Fernandes, Luan Peres, Felipe Jonatan, Alison, Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga
CORINTHIANSCássio; João Victor, Jemerson, Raul Gustavo e Lucas Piton; Gabriel (Xavier) e Cantillo; Gustavo Mosquito, Vitinho e Rodrigo Varanda; Cauê. Técnico: Vagner Mancini.Desfalques: Mateus Vital (recuperação de artroscopia); Guilherme Biro (lesão na coxa); Danilo Avelar, Ruan Oliveira e Gustavo Mantuan (cirurgia no joelho).Poupados: Bruno Méndez, Gil, Fábio Santos, Fagner, Camacho, Luan, Otero e Jô.Pendurados: Cauê e Otero.