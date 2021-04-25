Santos x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

O Santos perdeu os últimos dois jogos (Barcelona-EQU, pela Libertadores, e Novorizontino, pelo Paulista), mas ainda assim vai para o clássico com um time reserva, de olho no confronto da próxima terça-feira, diante do Boca Juniors, na Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Entre os titulares, o Peixe pode ter a estreia do garoto Mikael na lateral direita e o retorno do volante Guilherme Nunes, que cumpriu suspensão na derrota diante do Novorizontino.Após empate ruim com o River Plate-PAR, fora de casa, o Corinthians volta as suas atenções para o Campeonato Paulista, mas ainda mantém um olho na Copa Sul-Americana. Por isso, Vagner Mancini vai levar a campo um time misto para enfrentar o Peixe, poupando oito jogadores daqueles que iniciaram o jogo no Paraguai, na última quinta: Bruno Méndez, Gil, Fábio Santos, Fagner, Camacho, Luan, Otero e Jô. O técnico, no entanto, vai contar com o retorno do jovem atacante Rodrigo Varanda, recuperado de trauma no pé direito.