Santos x Corinthians: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Divulgação/Santos

Em um confronto direto por uma vaga na Copa Libertadores de 2021, Santos e Corinthians se enfrentam na noite desta quarta (17), às 19h, na Vila Belmiro, em partida atrasada da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos é o nono colocado, com 50 pontos, enquanto o Corinthians é o décimo, com 49. Uma das equipes vai superar o Athletico-PR (que tem 50 e ocupa a oitava colocação) e seguir dependendo apenas dele para garantir a classificação para a Libertadores nas duas últimas rodadas.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroPEIXE TEM DESFALQUE NO ATAQUE

O Santos terá um desfalque importante no clássico desta quarta. Com uma lesão muscular, o atacante Kaio Jorge está fora do jogo e não deve atuar mais no Campeonato Brasileiro. Ele deve ser substituído por Marcos Leonardo.

Na defesa, Laércio sofreu um entorse no tornozelo e pode ficar fora. Caso isso aconteça, Luiz Felipe deve ser o escolhido para começar a partida.TIMÃO TEM DESFALQUE NA DEFESA

O técnico Vagner Mancini tem um desfalque importante no sistema defensivo. O lateral-direito Fágner recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Flamengo e terá de cumprir suspensão automática. Ele será substituído por Michel Macedo.

O treinador tem uma dúvida no meio-campo entre Otero e Matheus Vital, que cumpriu suspensão diante do Flamengo. A volta de Gabriel está confirmada.

FICHA TÉCNICASANTOS X CORINTHIANS

Data e hora: 17 de fevereiro de 2021, às 19hLocal: Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)Árbitro de vídeo: Márcio Henrique de Gois (SP)

Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!

SANTOSJoão Paulo, Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Soteldo; Marinho, Marcos Leonardo (Jean Mota) e Lucas Braga. Técnico: CucaDesfalques: Kaio Jorge, Carlos Sánchez e Raniel