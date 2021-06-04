futebol

Santos x Ceará: Prováveis escalações para duelo do Brasileirão na Vila

Peixe busca sua primeira vitória no Brasileiro após perder na estreia para o Bahia...
LanceNet

04 jun 2021 às 19:50

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 19:50

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos recebe o Ceará, neste sábado, às 21 horas, na Vila Belmiro, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em momentos diferentes, o time visitante venceu na estreia contra o Grêmio, em casa, por 3 a 2. Já o Alvinegro Praiano foi derrota por 3 a 0 pelo Bahia no estádio do Pituaçu. Já pela Copa do Brasil, neste meio de semana, o Peixe venceu o Cianorte por 2 a 0, e o Ceará jogou o clássico contra o Fortaleza, que terminou empatado em 1 a 1.Os últimos confrontos entre as duas equipes foram quentes. Em 2019, ainda com Sampaoli, o Santos venceu as duas partidas pelo Campeonato Brasileiro. No jogo de volta, na Vila Belmiro, uma confusão entre os jogadores das duas equipes aconteceu após um drible de Soteldo, hoje no futebol canadense, lance visto com desrespeito pelo time cearense.Já na temporada passada, as equipes se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. No Brasileirão, vitória do Peixe na Vila e empate jogando no Ceará. Mas na Copa do Brasil o time cearense levou a melhor. O Vozão eliminou o Santos após o empate na Vila Belmiro e a vitória no Castelão, por 1 a 0, gol de Vina. Principal jogador santista, Marinho foi expulso após o apito final por reclamação com a arbitragem.
Para o duelo deste sábado, o Santos não contará com Lucas Braga. Foi constatado uma lesão de grau 1 na coxa esquerda do camisa 30. Sendo assim, o recém-contratado Marcos Guilherme deve ocupar o seu lugar.
FICHA TÉCNICASANTOS X CEARÁ
Data e hora: 05 de junho de 2021, às 21h (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)Assistentes: Lúcio Beiesford Flor e André da Silva Bittencourt (RS)
SANTOS
João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando Diniz.Desfalques: Sandry, Jobson, Raniel, Lucas Braga e Carlos Sánchez (lesionados).
CEARÁ:
Richard; Buiú, Messias, Gabriel Lacerda e Kelvyn Ramos; Pedro Naressi, Willian e Jorginho; Saulo Mineiro, Rick e Cléber. Técnico: Guto Ferreira.Desfalque: Mendoza (Suspensão)

