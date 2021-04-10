Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos x Botafogo-SP: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Na retomada do Paulistão, o Peixe recebe o Botafogo na Vila e o técnico Ariel Holan deve escalar um time reserva de olho no confronto contra o San Lorenzo pela Libertadores...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 23:42

LanceNet

Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos
Na retomada do Campeonato Paulista, o Santos recebe o Botafogo neste sábado, às 22 horas, na Vila Belmiro. O Peixe ocupa a terceira colocação do grupo D, com cinco pontos, enquanto o time de Ribeirão Preto é o lanterna do grupo A. com apenas um ponto ganho.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaPeixe vai de reservas
De olho no jogo de volta da terceira fase da Copa Libertadores diante do San Lorenzo, que acontece na terça-feira, em Brasília, o técnico Ariel Holan vai poupar os titulares neste sábado. O Peixe deve ir a campo com um time formado por muitos garotos.
O lateral-direito Madson estava relacionado para a partida, mas ele não foi inscrito no Paulistão. O Peixe completou os 26 nomes da Lsita A com os zagueiros Derick e Wellington Tim.Botafogo estreia técnico velho conhecido do Santos
Pior campanha do Paulistão, o Botafogo trocou de técnico durante a paralisação da competição. Alexandre Gallo foi demitido e o clube apostou no ex-zagueiro Argel Fucks, que teve uma passagem como jogador pelo Santos no final da década de 90.
FICHA TÉCNICASANTOS X BOTAFOGO
Data e hora: 10 de abril, às 22hEstádio: Vila Belmiro, em SantosÁrbitro: Thiago Lourenço de MattosAssistentes: Daniel Luis Marques e Luiz Alberto AndriniVAR: Raphael Claus
Como assistir: SporTV, Premiere e Tempo Real do LANCE!
SANTOSJohn, Vinícius Balieiro, Luiz Felipe, Alex e Jhonnathan; Guilherme Nunes, Ivonei (Kevin Malthus) e Jean Mota; Ângelo, Kaio Jorge e Copete. Tércnico: Ariel Holan.Desfalques: Raniel, Sandry, Carlos Sánchez e Jobson (lesionados), João Paulo, Pará, Kaiky Fernandes, Luan Peres, Felipe Jonatan, Alison, Gabriel Pirani, Marcos Leonardo, Marinho, Soteldo e Lucas Braga (poupados)
BOTAFOGOIgor; Rodrigo Ferreira, Victor Ramos, Fabão e Pará; Emerson Santos, Victor Bolt, Renatinho e Vinícius Kiss; Dudu Hatamoto e Richard. Técnico: Argel Fuchs

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados