Santos x Atlético-MG: Prováeis escalações, desfalques, onde assistir

Em um bom momento na temporada, o Santos recebe o Atlético-MG neste domingo, às 20h30min, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe venceu o clássico contra o São Paulo no último domingo e conseguiu um empate em 2 a 2 contra o Grêmio na última rodada.
Para conseguir mais uma vitória, o técnico Fernando Diniz aposta na boa fase do atacante Marinho, que marcou nos dois últimos jogos e se igualou a Kaio Jorge na artilharia do clube na temporada, com seis gols marcados.
O Peixe, porém, não terá o volante Camacho, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate contra o Grêmio (ele tinha recebido dois cartões pelo Corinthians). O goleiro John, o lateral-direito Pará e o volante Alison são dúvidas.
O Atlético-MG não terá o técnico Cuca no banco de reservas diante do ex-clube. O treinador foi expulso na derrota para o Ceará na última quinta-feira. Além dele, o clube tem inúmeros desfalques por lesões, convocações e Covid.
SANTOS X ATLÉTICO-MG
Data e hora: 26/6/2021, às 20h30minLocal: Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)Assistentes: Michael Correia (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)Árbitro de vídeo: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Como e onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!
SANTOSJoão Paulo, Pará (Madson), Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison (Vinícius Balieiro), Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando DinizDesfalques: Camacho (suspenso), Raniel, Sandry e Jobson (lesionados)
ATLÉTICO-MGEverson, Guga, Bueno (Réver), Gabriel e Arana; Allan, Zaracho e Tchê Tchê; Hyoran, Keno e Hulk. Técnico: Cuquinha (auxiliar).Rafael e Dodô (lesionados); Savarino, Alan Franco, Vargas e Junior Alonso (todos na Copa América), Savinho (seleção sub-17), Micael, Sasha, Nathan, Nacho, Marrony e Dylan Borrero (Covid-19), Cuca (suspenso)