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futebol

Santos x Atlético-GO: Prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h30, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Peixe quer manter invencibilidade e Dragão espera subir na tabela...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 19:13

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 19:13

Crédito: Ricardo Moreira/Fotoarena
Santos e Atlético-GO se enfrentam nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h30. O encontro entre o Peixe e o Dragão marca o duelo entre uma equipe que está a doze jogos sem perder, contra um clube que perdeu o treinador e quer subir na tabela de classificação.
Com 24 pontos, o Santos quer uma vitória para se aproximar ainda mais dos líderes do Brasileirão. Porém, o técnico Cuca não terá o volante Jobson, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o atacante Soteldo, que está na seleção venezuelana. Já Sánchez, Raniel e Vladimir, todos machucados, também são desfalques. Robinho, recém-contratado, ainda aprimora a forma física. Marinho e Veríssimo são dúvidas para o confronto.
Já o Atlético-GO tenta ajeitar a equipe após a saída do técnico Vagner Mancini, que acertou com o Corinthians. O auxiliar Eduardo Souza deve ser o comandante contra o Santos. O Dragão não terá à disposição o volante Edson, contratado pelo Al-Qadisiyah da Arábia Saudita. Já o zagueiro Gilvan volta de suspensão e deve formar a dupla de zaga com Éder. Confira mais informações da partida
Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)Data: 14 de outubro de 2020, às 20h30Árbitro: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Marcus Vinicius Gomes (MG)Árbitro de vídeo: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)
Onde ver: Premiere e Tempo Real do LANCE!
SANTOSJoão Paulo, Pará, Lucas Veríssimo (Luiz Felipe), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Jean Mota; Marinho (Lucas Braga), Arthur Gomes e Kaio Jorge. Técnico: Cuca.
Desfalques: Soteldo (Eliminatórias Sul-Americanas), Carlos Sánchez, Raniel, Vladimir e Renyer (lesionados)Suspenso: JobsonPendurados: Marinho, Pará, Alison e Kaio Jorge
ATLÉTICO-GOJean; Dudu, Éder, Gilvan e Nicolas; Willian Maranhão (Oliveira), Marlon Freitas e Chico; Janderson, Zé Roberto e Gustavo Ferrareis. Técnico: Eduardo Souza.
Desfalques: -Suspensos: -Pendurados: Hyuri e Gustavo Ferrareis

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