Santos x Athletico: Prováveis escalações, onde assistir, desfalques

Crédito: Ivan Storti/SantosFC

Depois do tropeço na última rodada diante do América-MG, o Santos recebe o Athletico nesta terça-feira, às 19h30min, na Vila Belmiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, e conta com o bom retrospecto como mandante para se recuperar na competição.

O Peixe está invicto na Vila sob o comando do técnico Fernando Diniz e venceu três dos cinco jogos como mandante no Brasileiro (e teve dois empates). Nestes jogos, a equipe sofreu apenas um gol. O técnico, porém, não poderá ficar no banco de reservas nesta terça. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota diante do América-MG.

Vice-líder da competição, com 19 pontos, o Athletico é comandado pelo técnico português Antônio Oliveira, que trabalhou no Santos no ano passado como auxiliar de Jesualdo Ferreira. O goleiro Santos e o lateral-esquerdo Abner se despedem da equipe nesta terça antes de se apresentarem à Seleção Olímpica.

FICHA TÉCNICASANTOS X ATHLETICO

Data e hora: 06 de julho de 2021, às 19h30minLocal: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Vinícius Gomes do Amaral (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e André da Silva Bitencourt (RS)Árbitro de vídeo: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Como e onde assistir: TNT (menos para o Estado de São Paulo) e Tempo real do LANCE!

Santos: João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Kaiky e Moraes; Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Lucas Braga e Marcos Guilherme. Técnico: Márcio AraújoDesfalques: Pará e Fernando Diniz (suspensos), Felipe Jonatan, Sandry e Jobson (lesionados)