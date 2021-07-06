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futebol

Santos x Athletico: Prováveis escalações, onde assistir, desfalques

Santos tenta a reabilitação após tropeço diante do América-MG e conta com bom retrospecto como mandante para bater o Athletico na noite desta terça-feira...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 22:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jul 2021 às 22:03
Crédito: Ivan Storti/SantosFC
Depois do tropeço na última rodada diante do América-MG, o Santos recebe o Athletico nesta terça-feira, às 19h30min, na Vila Belmiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, e conta com o bom retrospecto como mandante para se recuperar na competição.
O Peixe está invicto na Vila sob o comando do técnico Fernando Diniz e venceu três dos cinco jogos como mandante no Brasileiro (e teve dois empates). Nestes jogos, a equipe sofreu apenas um gol. O técnico, porém, não poderá ficar no banco de reservas nesta terça. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota diante do América-MG.
Vice-líder da competição, com 19 pontos, o Athletico é comandado pelo técnico português Antônio Oliveira, que trabalhou no Santos no ano passado como auxiliar de Jesualdo Ferreira. O goleiro Santos e o lateral-esquerdo Abner se despedem da equipe nesta terça antes de se apresentarem à Seleção Olímpica.
FICHA TÉCNICASANTOS X ATHLETICO
Data e hora: 06 de julho de 2021, às 19h30minLocal: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Vinícius Gomes do Amaral (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e André da Silva Bitencourt (RS)Árbitro de vídeo: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)
Como e onde assistir: TNT (menos para o Estado de São Paulo) e Tempo real do LANCE!
Santos: João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Kaiky e Moraes; Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Lucas Braga e Marcos Guilherme. Técnico: Márcio AraújoDesfalques: Pará e Fernando Diniz (suspensos), Felipe Jonatan, Sandry e Jobson (lesionados)
Athletico: Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian e Terans; Nikão, Vitinho e Matheus Babi. Técnico: Antônio Oliveira

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