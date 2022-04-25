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futebol

Santos viaja para o Chile nesta terça: veja a programação

Peixe enfrenta o Union La Calera na próxima quinta, pela Copa Sul-americana...
LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2022 às 16:45

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 16:45

O Santos divulgou a programação da semana com viagem para o Chile visando confronto pela Sul-Americana. O elenco se reapresentou na manhã desta segunda-feira após a vitória sobre o América-MG, na Vila Belmiro, pelo Brasileiro. Os jogadores que iniciaram o jogo a partida fazem regenerativo na academia enquanto o estante do grupo trabalha normalmente no gramado.Na terça-feira, o treino acontece às 8 horas no CT Rei Pelé e a delegação tem saída marcada para o aeroporto às 13h30min. O Peixe viaja para Santiago, na capital do Chile, e depois segue para Viña del Mar. Na quarta-feira, às 15 horas, treinará no CT Clube Everton na cidade.
A equipe de Fabián Bustos enfrenta o Unión La Calera na quinta-feira, às 21h30min, no Estádio Sausalito. O time retorna para o Brasil após o confronto e tem chegada em Santos prevista para sexta-feira de manhã.Confira a programação
Segunda: Treino às 8h no CT Rei PeléTerça: Treino às 8h no CT Rei Pelé. Saída para o aeroporto de Guarulhos às 13h30. Chegada a Vinã de Mar prevista para às 22h30Quarta: Treino no CT do clube Everton, às 16hQuinta: Jogo contra o Unión La Calera, às 21h30
Crédito: OtécnicoFabiánBustoscomeçaaprepararoSantosparaaCopaSul-Americana(Foto:IvanStorti/Santos

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