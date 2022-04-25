Santos viaja para o Chile nesta terça: veja a programação

O Santos divulgou a programação da semana com viagem para o Chile visando confronto pela Sul-Americana. O elenco se reapresentou na manhã desta segunda-feira após a vitória sobre o América-MG, na Vila Belmiro, pelo Brasileiro. Os jogadores que iniciaram o jogo a partida fazem regenerativo na academia enquanto o estante do grupo trabalha normalmente no gramado.Na terça-feira, o treino acontece às 8 horas no CT Rei Pelé e a delegação tem saída marcada para o aeroporto às 13h30min. O Peixe viaja para Santiago, na capital do Chile, e depois segue para Viña del Mar. Na quarta-feira, às 15 horas, treinará no CT Clube Everton na cidade.