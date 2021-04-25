Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos venceu os últimos sete confrontos contra o Corinthians na Vila Belmiro

Marcos Leonardo fez o gol da vitória do Peixe no último confronto, em fevereiro...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 14:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 abr 2021 às 14:00
Crédito: Twitter/Santos FC
Santos e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 20 horas, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. De olho nas competições sul-americanas, os rivais devem entrar em campo com times reservas na partida desta noite.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista
O Santos venceu os últimos sete jogos contra o Corinthians na Vila, válidos por Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil (veja a lista abaixo). No geral, são 51 vitórias santistas, 22 empates e 35 triunfos corintianos dos 108 duelos entre as equipes no Alçapão.A última derrota do Santos no clássico contra o Corinthians na Vila aconteceu em 2014, no Campeonato Brasileiro. O atacante Gil fez o único gol do rival na vitória por 1 a 0.
O último confronto aconteceu em fevereiro, pelo Campeonato Brasileiro, e o Santos venceu por 1 a 0, com gol marcado pelo atacante Marcos Leonardo.
Veja os últimos duelos alvinegros na Vila Belmiro:
17/02/2021 - Santos 1 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro)12/06/2019 - Santos 1 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro)10/09/2017 - Santos 2 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro)11/09/2016 - Santos 2 x 1 Corinthians (Campeonato Brasileiro)06/03/2016 - Santos 2 x 0 Corinthians (Campeonato Paulista)19/08/2015 - Santos 2 x 0 Corinthians (Copa do Brasil)20/06/2015 - Santos 1 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte
Imagem de destaque
Jardim sensorial: veja como criar um espaço que ativa os sentidos humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados