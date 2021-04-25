Santos venceu os últimos sete confrontos contra o Corinthians na Vila Belmiro

Santos e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 20 horas, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. De olho nas competições sul-americanas, os rivais devem entrar em campo com times reservas na partida desta noite.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista
O Santos venceu os últimos sete jogos contra o Corinthians na Vila, válidos por Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil (veja a lista abaixo). No geral, são 51 vitórias santistas, 22 empates e 35 triunfos corintianos dos 108 duelos entre as equipes no Alçapão.A última derrota do Santos no clássico contra o Corinthians na Vila aconteceu em 2014, no Campeonato Brasileiro. O atacante Gil fez o único gol do rival na vitória por 1 a 0.
O último confronto aconteceu em fevereiro, pelo Campeonato Brasileiro, e o Santos venceu por 1 a 0, com gol marcado pelo atacante Marcos Leonardo.
Veja os últimos duelos alvinegros na Vila Belmiro:
17/02/2021 - Santos 1 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro)12/06/2019 - Santos 1 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro)10/09/2017 - Santos 2 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro)11/09/2016 - Santos 2 x 1 Corinthians (Campeonato Brasileiro)06/03/2016 - Santos 2 x 0 Corinthians (Campeonato Paulista)19/08/2015 - Santos 2 x 0 Corinthians (Copa do Brasil)20/06/2015 - Santos 1 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro)