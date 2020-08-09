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Santos venceu as duas últimas estreias no Campeonato Brasileiro

Alvinegro ganhou de Ceará em 2019 e Grêmio, na temporada passada. Clube espera manter a série contra o Red Bull Bragantino, neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 08:00

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 08:00

Crédito: Divulgação/Twitter
O Santos entra para o jogo diante do Red Bull Bragantino, às 16h deste domingo, na Vila Belmiro, com o objetivo de manter a série de vitórias em estreias no Campeonato Brasileiro. Há duas temporadas o Peixe não sabe o que é empatar ou perder nos seus debutes no torneio.
Em 2018, sob o comando de Jair Ventura, o Alvinegro venceu o Ceará por 2 a 0, em casa, com um gol contra de Pio e um de Rodrygo, hoje no Real Madrid. Entre os titulares, apenas Lucas Veríssimo, Alison e Jean Mota permanecem no elenco santista. Sasha também entrou entre os onze, mas colocou o clube na Justiça e sua volta ao Peixe é improvável.
Porém, a campanha naquele ano não foi muito agradável para o torcedor santista. Com resultados ruins, Jair Ventura acabou demitido e foi substituído justamente por Cuca, que levantou o time que estava na beira do rebaixamento e terminou o torneio na décima colocação.
Já na temporada passada, sob o comando do argentino Jorge Sampaoli, o Santos surpreendeu o Grêmio e venceu, na Arena gremista, por 2 a 1 , com gols de Eduardo Sasha e Felipe Jonatan. Everton Cebolinha descontou no final para os gremistas. Entre os titulares, Veríssimo, Felipe Jonatan, Diego Pituca e Soteldo estão no elenco para esse ano.
A campanha do ano passado foi o contrário da de 2018. Brigando por título desde o começo, o Peixe chegou a liderar a competição, mas perdeu fôlego durante o Brasileirão e terminou na vice-liderança, atrás do Flamengo.
Resta saber como começará e como terminará esse Campeonato Brasileiro para a torcida santista.

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