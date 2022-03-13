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futebol

Santos venceu apenas uma vez no Allianz e busca encerrar jejum contra o Palmeiras

Peixe não vence o Palmeiras desde outubro de 2019 e só ganhou no Allianz em 2017...
LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2022 às 10:00

Publicado em 13 de Março de 2022 às 10:00

O Santos enfrenta o Palmeiras neste domingo, às 18h30min, no Allianz Parque pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Será a estreia do técnico argentino Fabián Bustos em clássicos no comando santista. Para fugir da zona de rebaixamento e tentar uma classificação nas quartas do estadual, o Peixe precisa quebrar jejuns no clássico.A última vitória do Santos sobre o Palmeiras foi em outubro de 2019 pelo segundo turno do Brasileirão daquele ano. Na ocasião, o Alvinegro venceu o duelo por 2 a 0 na Vila Belmiro. O time também era comandado por um argentino: Jorge Sampaoli.
Além do jejum de dois anos sem vencer o rival, o fator Allianz Parque também conta. O Santos venceu apenas um jogo dos onze disputados na casa do palestra. Ao todo são 7 derrotas, 3 empates e 1 vitória. A única vitória do Peixe sobre o Palmeiras no Allianz aconteceu em setembro de 2017, pelo placar de 1 a 0, em partida válida pelo Brasileiro. Na ocasião, Ricardo Oliveira marcou o gol santista.Confira os confrontos entre Santos e Palmeiras no Allianz Parque
26/04/2015 – Palmeiras 1 x 0 Santos (Paulista)19/07/2015 – Palmeiras 1 x 0 Santos (Brasileiro)02/12/2015 – Palmeiras 2 x 1 Santos (3×4 pênaltis – Copa do Brasil)20/02/2016 – Palmeiras 0 x 0 Santos (Paulista)12/07/2016 – Palmeiras 1 x 1 Santos (Brasileiro)30/09/2017 – Palmeiras 0 x 1 Santos (Brasileiro)04/02/2018 – Palmeiras 2 x 1 Santos (Paulista)03/11/2018 – Palmeiras 3 x 2 Santos (Brasileiro)23/02/2019 – Palmeiras 0 x 0 Santos (Paulista)06/05/2021 – Palmeiras 3 x 2 Santos (Paulista)10/07/2021 - Palmeiras 3 x 2 Santos (Brasileiro)
Crédito: SantosperdeuosdoisúltimosjogoscontraoPalmeirasnoAllianzpor3a2(Foto:Reprodução/SantosFC

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