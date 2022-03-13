Santos venceu apenas uma vez no Allianz e busca encerrar jejum contra o Palmeiras

O Santos enfrenta o Palmeiras neste domingo, às 18h30min, no Allianz Parque pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Será a estreia do técnico argentino Fabián Bustos em clássicos no comando santista. Para fugir da zona de rebaixamento e tentar uma classificação nas quartas do estadual, o Peixe precisa quebrar jejuns no clássico.A última vitória do Santos sobre o Palmeiras foi em outubro de 2019 pelo segundo turno do Brasileirão daquele ano. Na ocasião, o Alvinegro venceu o duelo por 2 a 0 na Vila Belmiro. O time também era comandado por um argentino: Jorge Sampaoli.