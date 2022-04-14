Santos vence Universidad Católica-EQU em jogos de duas viradas

Em um jogo com duas viradas, o Santos venceu a Universidad Católica por 3 a 2 na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Os gols do Peixe foram marcados por Jhojan Julio, Léo Baptistão e Bryan Angulo.
Com o resultado, o Peixe chega aos três pontos e se iguala ao Banfield na classificação do grupo. Agora, o time comandado pelo técnico Fabián Bustos terá dois compromissos contra o Coritiba, domingo, na Vila, pelo Campeonato Brasileiro, e quarta, no Paraná, pela Copa do Brasil.
O jogo
O Santos começou a partida controlando as ações e abriu o placar na sua primeira chegada ao ataque. Aos 14 minutos, o lateral-direito Madson cruzou e Jhojan Julio desviou de cabeça para vencer o goleiro Cuero e marcar seu primeiro gol com a camisa do Santos.
Em desvantagem, a Universidad Católica passou a sair mais para o jogo. Aos 24 minutos, Cristian Martínez Borja arriscou da entrada da área e o goleiro João Paulo mandou para escanteio. Um minuto depois, o atacante recebeu lindo passe de Ismael Dias dentro da área e tocou na saída de João Paulo para empatar a partida.
O Santos teve apenas mais uma chance no primeiro tempo. Ais 33 minutos, Lucas Pires cruzou da esquerda, Lucas Braga apareceu sozinho no segundo pau, mas cabeceou para fora.
Nos minutos finais, a Universidad Católica voltou ao ataque. Aos 40 minutos, o goleiro João Paulo fez um milagre em chute de Zamora e salvou o Peixe. Dois minutos depois, no entanto, Kevin Minda acertou um lindo chute de fora da área e fez o gol da virada do time equatoriano.
O time visitante quase fez o terceiro aos cinco minutos do segundo tempo. O lateral Cortez avançou pela intermediária e soltou uma bomba, mas a bola explodiu na trave do goleiro João Paulo.
O Santos teve um gol anulado aos 20 minutos. Após cobrança de escanteio da direita, Zanocelo desviou de cabeça e, em cima da linha, Angulo empurrou para o gol, mas o árbitro marcou impedimento do atacante do Peixe.
O time comandado por Fabián Bustos foi todo para o ataque. Aos 25 minutos, após cruzamento de Zanocelo, Madson apareceu na área e cabeceou à direita do gol de Cuero.
O Santos chegou ao empate aos 32 minutos. Após cobrança de escanteio da direita, Léo Baptistão foi empurrado na área e o árbitro marcou pênalti. O próprio Baptistão fez a cobrança e marcou o segundo do Peixe.
O gol da virada saiu aos 39 minutos. Lucas Pires deu bom passe para Lucas Barbosa, que cruzou para a área, o atacante Angulo se antecipou aos zagueiros e cabeceou para vencer o goleiro Cuero e fazer seu primeiro gol com a camisa do Santos.
FICHA TÉCNICASANTOS 3 X 2 UNIVERSIDAD CATÓLICA
Data e hora: 13 de abril, às 19h15 (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: José Argote (VEN)Assistentes: Alberto Ponte (VEN) e Lubin Torrealba (VEN)
Gols: Jhojan Julio, 14'/1ºT (1-0), Cristian Martínez Borja, 24'/1ºT (1-1), Kevin Minda, 41'/1ºT (1-2); Léo Baptistão, 32'/2ºT (2-2), Bryan Angulo, 39'/2ºT (3-2)Cartões amarelos: William Maranhão, João Paulo e Bustos (SAN), Cevallos, Facundo Martínez, Anangonó e Mosquera (UNI)Público: 9.424Renda: R$ 263.352,50
SANTOS: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; William Maranhão (Zanocelo, no intervalo), Rodrigo Fernández (Gabriel Pirani, aos 35'/2ºT) e Ricardo Goulart (Léo Baptistão, aos 20'/2ºT); Jhojan Julio (Lucas Barbosa, aos 361/2ºT), Bryan Angulo e Lucas Braga. Técnico: Fabián Bustos
UNIVERSIDAD CATÓLICA: Cuero, Arangonó, Bryan Caicedo, Yuber Mosquera e Cortez; Kevin Minda, Facundo Martínez e Zamora (Cevallos, aos 25'/2ºT); Alzugaray, Ismael Díaz e Cristian Martínez Borja (Ordóñez, aos 23'/2ºT). Técnico: Miguel Rondelli