Santos vence o São Paulo de virada no Brasileiro Feminino; veja os gols

Em clássico válido pela nona rodada do Brasileiro Feminino, o Santos venceu o São Paulo por 2 a 1, de virada, no Estádio Urbano Caldeira, em Santos. Fe Palermo abriu o placar pelo Tricolor, enquanto Cristiane e Júlia decidiram a partida para as Sereias no segundo tempo.
Com a vitória, o Peixe chegou a 15 pontos e ocupa neste momento a quinta colocação na tabela. O São Paulo é o quarto colocado, com 17.
O Tricolor abriu o marcador no final do primeiro tempo, com Fe Palermo. Após bola alçada na área, Vivi defendeu, mas deu rebote, que a camisa 14 do tricolor concluiu sem errar. Na metade da etapa complementar, Cristiane, artilheira do campeonato com nove tentos, empatou. Após cobrança de escanteio de Stabile pela direita, Cristiane foi rápida para aproveitar o rebote e concluir para o fundo do gol.
A virada veio no último minuto do clássico, com um golaço de Julia. Da entrada da área, a camisa 18 acertou finalização com precisão no ângulo direito. Carla se esticou para tentar a defesa, mas não conseguiu.