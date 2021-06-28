Santos vence o Atlético-MG na Vila e entra no G6 do Brasileirão

Com um golaço do meia Jean Mota e outro do Marcos Guilherme, o Santos venceu o Atlético-MG por 2 a 0 na noite deste domingo, na Vila Belmiro, e assumiu a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos ganhos.
Na próxima rodada, quarta-feira, o Peixe volta a campo para enfrentar o Sport, no Recife.
O jogo
A partida deste domingo começou bastante equilibrada. Aos 12 minutos, o Atlético-MG teve uma chance em cobrança de falta da entrada da área, mas Hyoran mandou por cima do gol. Dois minutos depois, Gabriel Pirani deu lindo passe para Marcos Guilherme, que chutou colocado, mas o goleiro Everson fez boa defesa.
Os dois times seguiram trocando golpes. Aos 28 minutos, Marcos Guilherme cruzou da esquerda, Jean Mota desviou de cabeça e a bola saiu raspando a trave. Aos 30, Keno deu o troco. Ele recebeu na entrada da área e chutou colocado, mas a bola também raspou a trave. Aos 32, Marinho arriscou da entrada da área e Everson defendeu.
O Peixe abriu o placar no começo do segundo tempo em uma linda jogada. Marcos Guilherme recebeu no meio-campo, passou por Guga e lançou Kaio Jorge. O atacante recebeu na esquerda e deu um passe com açúcar para Jean Mota pegar de primeira e mandar no ângulo do goleiro Everson.
Depois do gol, o Atlético-MG saiu para o ataque em busca do empate. Aos 17, Allan recebeu de Hulk e chutou cruzado, a bola bateu em João Paulo, na trave e saiu. Aos 25, Pará travou o zagueiro Gabriel na área e salvou o Peixe.
Nos acréscimos, o Atlético-MG foi todo para a área em uma cobrança de falta, o Santos aproveitou o contra-ataque. Madson arrancou pela direita, invadiu a área e cruzou para Marcos Guilherme empurrou para o gol.
SANTOS 2 X 0 ATLÉTICO-MG
Data e hora: 26/6/2021, às 20h30minLocal: Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)Assistentes: Michael Correia (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)Árbitro de vídeo: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Gols: Jean Mota, aos 11'/2ºT (1-0), e Marcos Guilherme, aos 48'/2ºT (2-)Cartões amarelos: Marinho, Pará, João Paulo e Marcos Guilherme (SAN) e Allan, Zaracho e Arana (Atlético-MG)Cartões vermelhos: Allan (Atlético-MG)
SANTOS: João Paulo, Pará (Madson, aos 39'/2ºT), Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Ivonei (Vinícius Balieiro, aos 35'/2ºT), Jean Mota e Gabriel Pirani (Carlos Sánchez, aos 22'/2ºT); Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando Diniz
ATLÉTICO-MG: Everson, Guga (Mariano, aos 23'/ºT), Réver, Gabriel e Arana; Allan, Jair (Zaracho, aos 13'/2ºT)e Tchê Tchê (Calebe, aos 36'/2ºT); Hyoran (Felipe Felício, aos 13'/2ºT), Keno (Luiz Felipe, aos 23'/ºT) e Hulk. Técnico: Cuquinha (auxiliar)