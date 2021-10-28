Santos vence o Amparo, de virada, no Paulista Sub-20

Em um belo segundo tempo, o Santos venceu o Amparo por 3 a 1, de virada, na tarde desta quinta-feira, no CT Rei Pelé, em partida válida pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20. Os gols foram marcados por Lucas Barbosa (2) e Renyer.Com o resultado, o Peixe segue na segunda colocação do grupo 13, agora com seis pontos conquistados. Na próxima quinta-feira (4), o Santos volta a campo pelo Paulistão Sub-20 para novo confronto com o Amparo AC, desta vez fora de casa, no Estádio José de Araújo Cintra, em Amparo (SP). A partida tem início marcado para as 15 horas e contará com transmissão ao vivo da FPF TV (Eleven, YouTube e Paulistão Play).
O jogo
A primeira boa chance de gol do Alvinegro Praiano surgiu ainda aos três minutos, de escanteio pela esquerda. A bola cruzada para a grande área encontrou a cabeça de Jhonnathan, que finalizou com força por cima da meta.
No entanto, logo em seguida, aos quatro minutos de jogo, foi o Amparo que abriu o placar no CT Rei Pelé. Após contra ataque em velocidade pela direita, o atacante Wevysther bateu cruzado na saída de Edú Araújo e colocou a bola no fundo das redes do canto inferior direito do goleiro santista.Com nove minutos, Weslley Patati recebeu a bola pela esquerda do campo ofensivo e, na entrada da área, fintou seus marcadores para finalizar com a perna esquerda. O chute saiu com muita força e contou com desvio providencial do goleiro da equipe visitante para fazer a bola explodir na trave e sair pela linha de fundo.
Com 22 minutos Weslley Patati desceu em velocidade pela direita, tabelou com Rwan Seco e com uma bela finta fugiu de seus marcadores para invadir a área e chegar à linha de fundo. Na finalização cruzada com muita força, a bola parou em defesa segura de Borelli.
Logo em seguida, passando da metade da primeira etapa, os Meninos da Vila construíram a melhor chance de gol do Peixe até então. Pedrinho lançou Lucas Barbosa pela esquerda, da linha de fundo e o camisa 11 cruzou rasteiro para a grande área, fazendo a bola chegar a Rwan Seco. Com um toque de “cavadinha”, o centroavante santista encobriu o goleiro adversário, mas acertou o travessão. No rebote, Patati tentou completar para o gol, mas, desequilibrado pelo marcador, acabou finalizando para fora.
Já aos 38 minutos, Weslley Patati cobrou escanteio pela esquerda e Rwan Seco tentou a finalização de letra, com a bola ainda no ar. A bola acabou saindo à esquerda da meta, a poucos centímetros da trave.
No segundo tempo o Peixe voltou determinado a reverter a desvantagem e conseguiu empatar o jogo ainda aos três minutos, com gol de Lucas Barbosa. Após cruzamento de Rwan Seco pela esquerda, o camisa 11 escorou de cabeça para o fundo das redes para igualar o marcador.
Pouco depois, ainda com oito minutos, o Santos já conseguiu virar o jogo, novamente com Lucas Barbosa. Sandro e Weslley Patati tabelaram pela direita e Sandro cruzou rasteiro na medida para o camisa 11 santista completar para o gol da linha da pequena área.
E já na próxima chegada ofensiva, com treze minutos, os Meninos da Vila já aumentaram a vantagem, após bela jogada de Fernandinho pela direita. O camisa 16, invadiu a área pela esquerda e fintou os defensores para chegar à linha de fundo. No cruzamento para trás, ele encontrou Renyer, que entrou junto com Fernandinho no intervalo e completou para o gol para marcar o terceiro tento santista.
Com o placar controlado, o Alvinegro Praiano dominou a partida até os minutos finais. Com 40, Victor Michell invadiu a área pela esquerda e soltou chute forte, fazendo a bola explodir mais uma vez no travessão.
FICHA TÉCNICASANTOS 3 X 1 AMPARO AC
Local: CT Rei Pelé, em Santos (SP)Data: quinta-feira, 28 de outubro de 2021Horário: 15hÁrbitro: Tiago de Mattos da SilvaAssistentes: Marcos Santos Vieira e Leandro Fernandes RodriguesCartões Amarelos: (AAC) Davi Manoel (SFC) Pedrinho, Edú Araújo e RenyerGols: (AAC) Wevysther, aos 4′ do 1°T; (SFC) Lucas Barbosa, aos 3′ e aos 8′ e Renyer, aos 13′ do 2°T
Santos FC: Edú Araújo; Andrey Quintino (Sandro), Gustavo Moreira, Jhonnathan Côco e Pedrinho (Jair Paula); Cadu (Fernandinho), Matheus Nunes e Ed Carlos (Renyer); Lucas Barbosa (Victor Michell), Weslley Patati (João Victor) e Rwan Seco. Técnico: Thiago MacedoAmparo AC: Borelli; Lucas Burguês, Davi Manoel, Fonseca e Carlinhos; Pedrão, Léozinho (Andrei) e Pedrinho; Wevysther, Gabriel (Romarinho) e Jimmy. Técnico: José Eduardo Clara