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futebol

Santos vence dois jogos seguidos pela primeira vez no Brasileirão

Triunfo contra o Athletico Paranaense neste sábado foi importante para quebrar o incômodo tabu. Antes, o Peixe havia vencido o Fluminense, na Vila...

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 17:20

LanceNet

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Publicado em 

31 out 2021 às 17:20
Crédito: O Santos lutou muito, venceu o Athletico no Sul e engatou segundo triunfo seguido (Reprodução/@AthleticoPR
A vitória do Santos contra o Athletico-PR teve um gosto muito especial. Com o triunfo do Alvinegro da Vila Belmiro, o time santista saltou para 11ª colocação, com 35 pontos, e conseguiu quebrar derrubar um jejum que vinha incomodando na temporada.Pela primeira vez, a equipe do técnico Fábio Carille venceu dois jogos seguidos. Na quarta-feira, bateu o Fluminense, na Vila, com gols de Madson e Diego Tardelli. Neste sábado, venceu por 1 a 0, novamente do lateral Madson. Além disso, venceu a segunda vez fora de casa no Campeonato. Antes, só havia vencido a Chapecoense, ainda com Fernando Diniz, por 1 a 0.O Santos voltará a campo no clássico diante do Palmeiras no dia 7, às 16h, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada. Ainda em casa, o Peixe enfrenta o Red Bull Bragantino, no dia 10, às 19 horas. Caso vença, o Peixe pode chegar entre os classificados da Copa Libertadores ou Sul-Americana.
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"Não estou projetando nada e nem quero. Estamos em 11º nesse momento, mas temos ciência de que a rodada não acabou. São nove decisões, a próxima é o Palmeiras. Não estou projetando nada e só passo a importância da próxima partida", disse Carille.

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