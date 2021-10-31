Santos vence dois jogos seguidos pela primeira vez no Brasileirão

A vitória do Santos contra o Athletico-PR teve um gosto muito especial. Com o triunfo do Alvinegro da Vila Belmiro, o time santista saltou para 11ª colocação, com 35 pontos, e conseguiu quebrar derrubar um jejum que vinha incomodando na temporada.Pela primeira vez, a equipe do técnico Fábio Carille venceu dois jogos seguidos. Na quarta-feira, bateu o Fluminense, na Vila, com gols de Madson e Diego Tardelli. Neste sábado, venceu por 1 a 0, novamente do lateral Madson. Além disso, venceu a segunda vez fora de casa no Campeonato. Antes, só havia vencido a Chapecoense, ainda com Fernando Diniz, por 1 a 0.O Santos voltará a campo no clássico diante do Palmeiras no dia 7, às 16h, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada. Ainda em casa, o Peixe enfrenta o Red Bull Bragantino, no dia 10, às 19 horas. Caso vença, o Peixe pode chegar entre os classificados da Copa Libertadores ou Sul-Americana.