Santos vence a Ferroviária e garante primeiro lugar do grupo na Copinha

O Santos venceu a Ferroviária por 2 a 0 na noite deste domingo, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), na última rodada da primeira fase e garantiu o primeiro lugar do Grupo 8 da Copa São Paulo de Juniores. Os gols santistas foram marcados por Lucas Barbosa e Rwan Seco.
Na segunda fase, a primeira no formato mata-mata, em jogo único, os Meninos da Vila enfrentam o Chapadinha, do Maranhão. A partida acontece na próxima quarta-feira (12), ainda com horário e local a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol.
O jogo
A equipe santista começou o jogo ligada e pressionando a defesa da Ferroviária. Com apenas três minutos, Weslley Patati recebeu a bola pela esquerda do campo de ataque e fintou seus marcadores para chegar à entrada da área em condições de finalizar. A batida colocada ganhou a direção do canto direito, mas o goleiro adversário se esticou para defender.
Passada a primeira metade da etapa inicial, Weslley Patati recebeu a bola mais uma vez aberto pela esquerda do ataque e partiu em direção ao gol. Na tentativa de encobrir o goleiro na finalização, a bola acabou acertando o travessão, antes de sair pela linha de fundo.Cinco minutos depois, Lucas Barbosa recebeu bola enfiada por Ed Carlos pela direita e entrou na área para finalizar. A batida colocada acertou com perfeição o ângulo direito do goleiro Benassi, tocando ainda na trave antes de morrer no fundo das redes. Golaço do camisa 11 santista para abrir o placar na Arena Fonte Luminosa.
Na segunda etapa, ainda aos três minutos, o Peixe ampliou a vantagem para 2 a 0. Fernandinho, que acabara de entrar, avançava pela esquerda do ataque quando arriscou a finalização de longe. Com desvio na marcação, a bola sobrou para Rwan Seco dentro da grande área. Em posição regular, ele tirou do goleiro e finalizou no canto direito, fazendo a bola tocar o pé da trave antes de entrar na meta.
Aos dez minutos, o Santos FC partiu em velocidade no contra-ataque pela esquerda. Rwan tabelou com Fernandinho, que cortou para o meio e passou para Weslley Patati. Ao receber a devolução, o camisa 17 arriscou finalização com força, mas parou em defesa segura de Benassi. Cinco minutos depois, Lucas Barbosa recebeu pela intermediária e, mesmo de longe, arriscou com força para o gol. A bola, no entanto, acabou subindo demais e passando por cima do travessão.
FICHA TÉCNICA
FERROVIÁRIA 0 X 2 SANTOS FCLocal: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)Data: domingo, 9 de janeiro de 2022Horário: 19hÁrbitro: José de Araújo Ribeiro JúniorAssistentes: Ítalo Magno de Paula Andrade e Rodrigo Meirelles BernardoCartões Amarelos: (SFC) Weslley PatatiGols: (SFC) Lucas Barbosa, aos 28′ do 1ºT e Rwan Seco, aos 3′ do 2ºTSantos FC: Diógenes; Sandro Perpétuo (Andrey Quintino), Derick, Jair e Lucas Pires (Pedrinho); Jhonnathan (Rafael Moreira), João Victor e Ed Carlos (Fernandinho); Weslley Patati (Kaio Henrique), Lucas Barbosa (Victor Michell) e Rwan Seco. Técnico: Elder CamposFerroviária: Benassi; Caio (Pedro Paulo), Welton, Matheus Fernando e Victor Hugo (Modesto); Malheiro, Patrick (Vinicius Oliveira) e Ian Lucas (Luan); Pedro Acácio, Almeida (Jhoninha) e Diogo (Xavier). Técnico: Leonardo Mendes