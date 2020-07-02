Santos vê portas abertas a Ricardo Oliveira, mas não o enxerga como prioridade no momento

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Com Ricardo Oliveira fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli no Atlético-MG, o nome do centro avante voltou ao radar no Santos. No entanto, não há negociações em aberto. A diretoria santista também não enxerga a aquisição do jogador como prioridade no momento.

Contudo, internamente é de consenso que as portas do CT Rei Pelé estão abertas para o atleta caso uma futura conversa venha acontecer, mas para isso é preciso que as condições de negócio enquadre-se na realidade financeira do Peixe. O elenco possui uma quantidade considerável de peças para o ataque e lateral-esquerda e meio campo são as preferências atuais.

Além disso, o Alvinegro Praiano está impedido de registrar novos jogadores até efetuar o pagamento de 4,1 milhões de euros (R$ 24,4 mi) ao Hamburgo (ALE) pela contratação do zagueiro Cléber Reis (atualmente emprestado à Ponte Preta), além disso precisa pagar R$ 1,6 milhões ao Brugge (BEL) pelo empréstimo de Luan Peres. Nesta quarta-feira, o clube chegou a um acordo com o Ajax (HOL) para o pagamento de 1 milhão de euros (R$ 6 mi), mas