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Santos vê portas abertas a Ricardo Oliveira, mas não o enxerga como prioridade no momento

Jogador está fora dos planos do Atlético-MG, mas ainda não acertou o seu desligamento com o clube...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 17:00

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 17:00

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Com Ricardo Oliveira fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli no Atlético-MG, o nome do centro avante voltou ao radar no Santos. No entanto, não há negociações em aberto. A diretoria santista também não enxerga a aquisição do jogador como prioridade no momento.
Contudo, internamente é de consenso que as portas do CT Rei Pelé estão abertas para o atleta caso uma futura conversa venha acontecer, mas para isso é preciso que as condições de negócio enquadre-se na realidade financeira do Peixe. O elenco possui uma quantidade considerável de peças para o ataque e lateral-esquerda e meio campo são as preferências atuais.
Além disso, o Alvinegro Praiano está impedido de registrar novos jogadores até efetuar o pagamento de 4,1 milhões de euros (R$ 24,4 mi) ao Hamburgo (ALE) pela contratação do zagueiro Cléber Reis (atualmente emprestado à Ponte Preta), além disso precisa pagar R$ 1,6 milhões ao Brugge (BEL) pelo empréstimo de Luan Peres. Nesta quarta-feira, o clube chegou a um acordo com o Ajax (HOL) para o pagamento de 1 milhão de euros (R$ 6 mi), mas
Embora o Oliveira saiba que não ficará no Galo, ele ainda não rompeu o seu vínculo com o clube mineiro. O Atlético-MG possui dívidas com o jogador que não aceitou a forma de parcelamento proposta. Como o atleta tem contrato com a equipe até dezembro, ele ainda não está livre no mercado.

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