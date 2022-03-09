Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Santos vai virar SAF? Conselho tem reunião na próxima semana para discutir mudanças no Estatuto
futebol

Santos vai virar SAF? Conselho tem reunião na próxima semana para discutir mudanças no Estatuto

Comitê de Gestão sugeriu a discussão da possibilidade de transformação em uma SAF...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2022 às 16:58

Publicado em 09 de Março de 2022 às 16:58

O Conselho Deliberativo do Santos vai se reunir na próxima segunda-feira (14) para discutir as propostas de alteração do Estatuto Social do clube. A reunião acontecerá de forma híbrida presencialmente na Vila Belmiro e de forma virtual através da plataforma Zoom.As propostas foram enviadas até setembro do ano passado. O Comitê de Gestão do clube apresentou três propostas principais e sugeriu a discussão de ao menos outros quatro pontos entre os conselheiros santistas.
Entre as propostas apresentadas pelo CG estão a obrigatoriedade do voto à distância nas eleições. O voto à distância está previsto no Estatuto desde 2013, mas de forma opcional. Aconteceu apenas na última eleição, em 2020, mas o Comitê de Gestão pede que ele se torne obrigatório.
Outra proposta apresentada pelo CG é uma trava para evitar problemas financeiros e agilizar o processo de impeachment em casos de gestão temerária. A proposta é criar uma escala para o pagamento das despesas do clube, com prioridade, por ordem, para impostos, depois salários, encargos trabalhistas e direitos de imagem.A proposta é de que o presidente tenha de enviar mensalmente ao Conselho Fiscal o comprovante de pagamento das quatro contas. Em caso de descumprimento, o presidente receberia uma advertência do Conselho Fiscal e, em caso de reincidência, o Conselho poderia já abrir um processo de impeachment contra o dirigente.
Uma outra proposta enviada foi de mudança dos prazos contábeis.
Além das três propostas, o CG pediu a discussão outros pontos: a redução do número de conselheiros, a viabilidade de facilitar a migração do clube para o formato empresa (criação da SAF) e a diminuição de travas de marketing, como o sistema de precificação do programa de sócios (que hoje precisa passar pelo CD) e do terceiro uniforme. Nesses dois últimos casos, a sugestão é de que seja atribuição apenas do CG.
As propostas enviadas pelo Comitê de Gestão tem prioridade na discussão das mudanças do Estatuto, mas os conselheiros também enviaram propostas. A Comissão do Estatuto realizou um filtro das propostas que ag0ra será levada para a discussão ao Conselho Deliberativo.
Crédito: CelsoJateneéopresidentedoConselhodoSantos(Foto:Divulgação/SantosFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados