Santos vai virar SAF? Conselho tem reunião na próxima semana para discutir mudanças no Estatuto

O Conselho Deliberativo do Santos vai se reunir na próxima segunda-feira (14) para discutir as propostas de alteração do Estatuto Social do clube. A reunião acontecerá de forma híbrida presencialmente na Vila Belmiro e de forma virtual através da plataforma Zoom.As propostas foram enviadas até setembro do ano passado. O Comitê de Gestão do clube apresentou três propostas principais e sugeriu a discussão de ao menos outros quatro pontos entre os conselheiros santistas.

Entre as propostas apresentadas pelo CG estão a obrigatoriedade do voto à distância nas eleições. O voto à distância está previsto no Estatuto desde 2013, mas de forma opcional. Aconteceu apenas na última eleição, em 2020, mas o Comitê de Gestão pede que ele se torne obrigatório.

Outra proposta apresentada pelo CG é uma trava para evitar problemas financeiros e agilizar o processo de impeachment em casos de gestão temerária. A proposta é criar uma escala para o pagamento das despesas do clube, com prioridade, por ordem, para impostos, depois salários, encargos trabalhistas e direitos de imagem.A proposta é de que o presidente tenha de enviar mensalmente ao Conselho Fiscal o comprovante de pagamento das quatro contas. Em caso de descumprimento, o presidente receberia uma advertência do Conselho Fiscal e, em caso de reincidência, o Conselho poderia já abrir um processo de impeachment contra o dirigente.

Uma outra proposta enviada foi de mudança dos prazos contábeis.

Além das três propostas, o CG pediu a discussão outros pontos: a redução do número de conselheiros, a viabilidade de facilitar a migração do clube para o formato empresa (criação da SAF) e a diminuição de travas de marketing, como o sistema de precificação do programa de sócios (que hoje precisa passar pelo CD) e do terceiro uniforme. Nesses dois últimos casos, a sugestão é de que seja atribuição apenas do CG.

As propostas enviadas pelo Comitê de Gestão tem prioridade na discussão das mudanças do Estatuto, mas os conselheiros também enviaram propostas. A Comissão do Estatuto realizou um filtro das propostas que ag0ra será levada para a discussão ao Conselho Deliberativo.