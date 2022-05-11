Santos vai receber bônus milionário por venda de Kaio Jorge e torce por Luan Peres

O Santos vai receber um bônus de 1,5 milhão de Euros (cerca de R$ 8 milhões na cotação atual) pela venda do atacante Kaio Jorge à Juventus, da Itália. Pelo contrato assinado entre os clubes, o Peixe receberia bônus pela classificação da equipe italiana para a Liga dos Campeões e se o atacante alcançasse uma meta de jogos.A Juventus ocupa a quarta colocação na classificação e já garantiu vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Já Kaio Jorge se recupera de uma cirurgia no joelho e fez apenas 11 jogos pela equipe principal, além de outros três pela equipe Sub-23. Ele só deve voltar aos gramados em novembro.

Kaio Jorge foi vendido pelo Santos no meio do ano passado por 3 milhões de Euros (R$ 19 milhões na cotação da época). Ele fez 84 jogos e 17 gols com a camisa do Peixe.O Santos ainda torce pela classificação do Olympique para a Liga dos Campeões para receber um bônus de 500 mil Euros (cerca de R$ 2,7 milhões na cotação atual) previsto no contrato de venda do zagueiro Luan Peres.

O Olympique, comandado por Jorge Sampaoli, ocupa a segunda colocação no Campeonato Francês, com três pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Ainda restam duas rodadas para o final da competição e apenas os dois primeiros garantem classificação para a Liga dos Campeões. O Olympique já pode garantir a vaga em caso de vitória sobre o Rennes no próximo domingo.

Luan Peres foi vendido ao Olympique no ano passado em uma negociação casada com o acordo para o pagamento da dívida com a Doyen. O zagueiro fez 90 jogos com a camisa do Peixe.