Santos vai lançar projeto de Fan Token para gerar novas receitas

Crédito: Ivan Storti/SantosFC

Em busca de novas receitas, o Santos vai lançar nas próximas semanas um projeto de Fan Token, seguindo assim o caminho adotado por clubes como Atlético-MG e Corinthians. O clube recebeu duas propostas para o projeto e elas foram analisadas na reunião do Comitê de Gestão nesta segunda-feira.

O Fan Token é um ativo digital feito para torcedores e tem como objetivo, além de gerar receita para o clube, aproximá-lo dos fãs. Os proprietários podem participar de decisões importantes do clube, receber recompensas e participar de promoções exclusivos.

O Corinthians lançou seu Fan Token na semana passada e arrecadou em poucas horas cerca de R$ 8,7 milhões. Quem comprou o Fan Token do Corinthians poderá escolher, por exemplo, qual será o próximo jogador a ter seu busto no Parque São Jorge: Ronaldo, Basílio ou Gilmar dos Santos Neves.Nas próximas semanas, o Santos vai fechar o contrato com a empresa escolhida para gerenciar o projeto e preparar o lançamento, além de discutir quais serão as recompensas para os torcedores.

O Fan Token caminhará em paralelo com o projeto de Tokenização do Mecanismo de Solidariedade, já aprovado pelo Conselho Deliberativo. Existe uma grande diferença entre as duas moedas virtuais. A Tokenização do Mecanismo de solidariedade é uma antecipação de recebíveis. O investidor terá retorno financeiro de acordo com as receitas que o Santos receber com as transferências de jogadores formados no clube. O Fan Token cria uma receita nova para o clube.

O Santos precisa de receitas para os últimos meses do ano. Como o DIÁRIO antecipou nesta segunda, o clube tem uma superávit de R$ 77 milhões em 2021, mas o número é puramente contábil. O clube já antecipou todas as receitas com patrocínios, as premiações do Brasileirão serão pagas apenas em dezembro e parte das receitas com as vendas de atletas deste ano entrará no caixa apenas nas próximas temporadas.