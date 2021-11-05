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futebol

Santos vai jogar o clássico contra o Palmeiras com uniforme da sorte

Peixe vai atuar com a terceira camisa, que está com 100% de aproveitamento no Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 16:12

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 16:12

Crédito: Ivan Storti / Santos FC
O Santos vai jogar o clássico contra o Palmeiras neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro pela 30ª rodada do Brasileirão com o terceiro uniforme. Considerado como camisa da sorte por alguns torcedores, o Peixe venceu todos os jogos que disputou com o modelo.A estreia do uniforme aconteceu no primeiro jogo com o retorno da torcida e o Santos venceu o Grêmio por 1 a 0, na Vila Belmiro. Quando recebeu o América-MG o Santos jogou de branco e perdeu por 2 a 0, além de ter sofrido um pênalti e de ter um jogador expulso.
Contra o Fluminense, na semana passada, o Peixe voltou ao terceiro uniforme e teve mais uma vitória, por 2 a 0, e saiu da zona de rebaixamento do Brasileirão.Por coincidência, o terceiro uniforme deste ano é justamente em homenagem a torcida. O uniforme azul escuro com detalhes em dourado faz homenagem aos torcedores que em meio à pandemia se mantiveram próximos do clube.
A Umbro mesclou duas tonalidades de azul com as letras e detalhes em branco na gola e lateral, o comprimento das costas é um pouco maior que a parte frontal e a gola clássica em azul marinho com detalhes em branco possuem arte em embossing com as siglas oficiais do Clube, “SFC”.

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