Santos vai jogar o clássico contra o Palmeiras com uniforme da sorte

Crédito: Ivan Storti / Santos FC

O Santos vai jogar o clássico contra o Palmeiras neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro pela 30ª rodada do Brasileirão com o terceiro uniforme. Considerado como camisa da sorte por alguns torcedores, o Peixe venceu todos os jogos que disputou com o modelo.A estreia do uniforme aconteceu no primeiro jogo com o retorno da torcida e o Santos venceu o Grêmio por 1 a 0, na Vila Belmiro. Quando recebeu o América-MG o Santos jogou de branco e perdeu por 2 a 0, além de ter sofrido um pênalti e de ter um jogador expulso.

Contra o Fluminense, na semana passada, o Peixe voltou ao terceiro uniforme e teve mais uma vitória, por 2 a 0, e saiu da zona de rebaixamento do Brasileirão.Por coincidência, o terceiro uniforme deste ano é justamente em homenagem a torcida. O uniforme azul escuro com detalhes em dourado faz homenagem aos torcedores que em meio à pandemia se mantiveram próximos do clube.