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Santos vai enfrentar o Salgueiro na primeira fase da Copa do Brasil

Sorteio foi realizado na tarde desta segunda e jogos vão acontecer no final de fevereiro...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 14:17

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 14:17

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil em sorteio realizado nesta segunda-feira. O Santos vai enfrentar o Salgueiro, fora de casa, e tem a vantagem de se classificar com o empate. A primeira fase terá início entre o final de fevereiro e o começo de março.Se avançar, o Peixe vai enfrentar o vencedor de Fluminense, do Piauí, e Oeste na segunda fase. Assim como na primeira fase, o time comandado pelo técnico Fábio Carille fará o jogo único fora de casa, mas em caso de empate nesta final o classificado será conhecido na disputa por pênaltis.
A partir da terceira fase, o modelo de disputa passa a ser com partidas de ida e volta. Nesta fase, entram mais 12 equipes na competição: as classificadas para a Libertadores 2022, os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Campeonato Brasileiro da Série B, além de clubes complementares da Série A, caso seja necessário para completar 12 vagas.A final da Copa do Brasil está prevista para o dia 19 de outubro.
Crédito: OSantosdeFábioCarillevaienfrentaroSalgueironaCopadoBrasil(Foto:IvanStorti/Santos

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