Santos vai enfrentar o Salgueiro na primeira fase da Copa do Brasil

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil em sorteio realizado nesta segunda-feira. O Santos vai enfrentar o Salgueiro, fora de casa, e tem a vantagem de se classificar com o empate. A primeira fase terá início entre o final de fevereiro e o começo de março.Se avançar, o Peixe vai enfrentar o vencedor de Fluminense, do Piauí, e Oeste na segunda fase. Assim como na primeira fase, o time comandado pelo técnico Fábio Carille fará o jogo único fora de casa, mas em caso de empate nesta final o classificado será conhecido na disputa por pênaltis.