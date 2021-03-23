Santos vai enfrentar a Ponte Preta nesta quarta, em Volta Redonda

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou a partida entre Ponte Preta e Santos nesta quarta-feira, às 16 horas, em Volta Redonda. O confronto faz parte da quinta rodada do Paulistão e estava programado para o último sábado, em Campinas, mas foi adiado pela determinação do Governo do Estado de São Paulo de fase emergencial no combate ao coronavírus.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO Santos foi informado da alteração do jogo no início da noite desta segunda-feira. O Peixe tem programado uma viagem para Atibaia nesta terça, já que não poderá treinar no CT Rei Pelé até o dia 4 de abril por determinação da Prefeitura de Santos.