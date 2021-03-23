Santos vai enfrentar a Ponte Preta nesta quarta, em Volta Redonda

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou a partida entre Ponte Preta e Santos nesta quarta-feira, às 16 horas, em Volta Redonda. O confronto faz parte da quinta rodada do Paulistão e estava programado para o último sábado, em Campinas, mas foi adiado pela determinação do Governo do Estado de São Paulo de fase emergencial no combate ao coronavírus.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO Santos foi informado da alteração do jogo no início da noite desta segunda-feira. O Peixe tem programado uma viagem para Atibaia nesta terça, já que não poderá treinar no CT Rei Pelé até o dia 4 de abril por determinação da Prefeitura de Santos.
A comissão técnica do clube estuda a possibilidade de manter os principais jogadores do elenco treinando em Atibaia e levar uma equipe alternativa para o Rio de Janeiro.A partida entre Santos e Ponte Preta não será a única a ser realizada e Volta Redonda. Nesta terça, a cidade vai receber o confronto entre Corinthians e Mirassol, que lidera grupo do Peixe no Paulistão. Na quarta, acontecerá também o jogo entre Palmeiras e São Bento.