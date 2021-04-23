Santos vai encarar ex-xodó na terceira fase da Copa do Brasil

Crédito: Gabriel Calabres foi destaque do Santos na Copa São Paulo de 2018 (Ivan Storti/Santos FC

O Santos vai reencontrar um ex-xodó da torcida no duelo contra o Cianorte pela terceira fase da Copa do Brasil: o meia Gabriel Calabres, que foi destaque do Peixe na Copa São Paulo de Juniores de 2018 (veja gols dele na Copinha no vídeo abaixo).Após a Copa São Paulo de 2018, o garoto foi promovido ao profissional pelo técnico Jair Ventura. Apesar dos pedidos dos torcedores, Calabres participou de apenas duas partidas pela equipe profissional, sendo uma no Campeonato Paulista e outra no Campeonato Brasileiro. Ele entrou em campo em apenas 24 minutos, nunca conseguiu se firmar no elenco e pouco era aproveitado até para o banco de reservas.

Com contrato até no final de 2019, o ex-presidente José Carlos Peres esperava receber alguma quantia financeira pelo atleta. Só que uma proposta vantajosa nunca chegou e a rescisão acabou sendo uma saída encontrada pelas duas partes em abril daquele ano.Depois do Santos, ele acertou com o Cianorte, passou pela Chapecoense e pelo Botafogo-SP, mas voltou para o clube paranaense na atual temporada.

O Santos enfrenta o Cianorte em jogos de ida e volta, não haverá o critério de gol qualificado fora de casa. Quem avançar para as oitavas de final da competição, recebe o R$ 2,7 milhões de reais em premiação.