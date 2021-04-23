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futebol

Santos vai encarar ex-xodó na terceira fase da Copa do Brasil

Revelado nas categorias de base do Peixe, Gabriel Calabres é um dos destaques do Cianorte...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 16:50

LanceNet

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Publicado em 

23 abr 2021 às 16:50
Crédito: Gabriel Calabres foi destaque do Santos na Copa São Paulo de 2018 (Ivan Storti/Santos FC
O Santos vai reencontrar um ex-xodó da torcida no duelo contra o Cianorte pela terceira fase da Copa do Brasil: o meia Gabriel Calabres, que foi destaque do Peixe na Copa São Paulo de Juniores de 2018 (veja gols dele na Copinha no vídeo abaixo).Após a Copa São Paulo de 2018, o garoto foi promovido ao profissional pelo técnico Jair Ventura. Apesar dos pedidos dos torcedores, Calabres participou de apenas duas partidas pela equipe profissional, sendo uma no Campeonato Paulista e outra no Campeonato Brasileiro. Ele entrou em campo em apenas 24 minutos, nunca conseguiu se firmar no elenco e pouco era aproveitado até para o banco de reservas.
Com contrato até no final de 2019, o ex-presidente José Carlos Peres esperava receber alguma quantia financeira pelo atleta. Só que uma proposta vantajosa nunca chegou e a rescisão acabou sendo uma saída encontrada pelas duas partes em abril daquele ano.Depois do Santos, ele acertou com o Cianorte, passou pela Chapecoense e pelo Botafogo-SP, mas voltou para o clube paranaense na atual temporada.
O Santos enfrenta o Cianorte em jogos de ida e volta, não haverá o critério de gol qualificado fora de casa. Quem avançar para as oitavas de final da competição, recebe o R$ 2,7 milhões de reais em premiação.
A equipe paranaense possui oito jogos na temporada, sendo seis pelo Campeonato Paranaense e dois pela Copa do Brasil. No Paranaense, foram cinco vitórias e um empate. Na Copa do Brasil, a equipe eliminou o Paraná Clube e o Santa Cruz. Gabriel Calabres esteve em todas partidas disputadas pelo Cianorte até então.

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