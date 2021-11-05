Santos vai conhecer adversários do Paulistão no próximo dia 9

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos vai conhecer seu grupo do Campeonato Paulista 2022 na próxima terça-feira (09), data em que acontecem o Conselho Arbitral e o sorteio da competição na sede da Federação Paulista. A competição deve ter o mesmo formato da última edição, sendo 16 equipes divididas em quatro grupos de quatro times cada.O pote 1 terá os quatro grandes: Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians; no pote 2 com Mirassol, Ferroviária, Red Bull Bragantino e Internacional e Limeira; pote 3 com Novorizontino, Guarani, Ponte Preta e Ituano e o pote 4 com Botafogo, Santo André, São Bernardo e Água Santa.

Uma das grandes novidades do estadual vai ser a transmissão das partidas na TV Record, pelo YouTube e no HBO Max. Nesta edição, o Grupo Globo não vai transmitir a o Paulistão.