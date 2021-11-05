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Santos vai conhecer adversários do Paulistão no próximo dia 9

Conselho Arbitral e sorteio dos grupos do Paulistão acontecerão na próxima terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 09:47

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 09:47

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos vai conhecer seu grupo do Campeonato Paulista 2022 na próxima terça-feira (09), data em que acontecem o Conselho Arbitral e o sorteio da competição na sede da Federação Paulista. A competição deve ter o mesmo formato da última edição, sendo 16 equipes divididas em quatro grupos de quatro times cada.O pote 1 terá os quatro grandes: Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians; no pote 2 com Mirassol, Ferroviária, Red Bull Bragantino e Internacional e Limeira; pote 3 com Novorizontino, Guarani, Ponte Preta e Ituano e o pote 4 com Botafogo, Santo André, São Bernardo e Água Santa.
Uma das grandes novidades do estadual vai ser a transmissão das partidas na TV Record, pelo YouTube e no HBO Max. Nesta edição, o Grupo Globo não vai transmitir a o Paulistão.
No Paulistão deste ano, o Santos venceu 3, empatou 4 e perdeu 5 dos 12 jogos da primeira fase da competição e ainda correu risco de rebaixamento para a Série A-2 na última rodada, mas venceu o São Bento por 2 a 0 na Vila Belmiro e escapou.Em casa foram seis jogos, 3 vitórias 2 empates e uma derrota; como visitante também seis jogos com 2 empates e 4 derrotas. Peixe marcou 12 gols e sofreu 19 gols. Kaio Jorge e Lucas Braga foram os artilheiros do Alvinegro na competição com 3 gols cada.

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