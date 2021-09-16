Santos vai à Justiça e cobra ex-presidente Modesto Roma por prejuízos ao clube

O Santos foi à Justiça cobrar cerca de R$ 5 milhões do ex-presidente Modesto Roma por supostos prejuízos causados ao clube. A ação chegou à Justiça de São Paulo nos últimos dias e o juiz Joel Birollo Mandelli deu 15 dias para o ex-presidente apresentar alguma defesa. A informação é do UOL Esporte.O clube alega que Modesto Roma atuou em vantagem própria ou de terceiros e que agiu com descuidado, principalmente, em relação a recolhimento de impostos. O Alvinegro estimula que esses prejuízos geram cerca do valor cobrado e solicitou o levantamento dos bens do ex-dirigente para garantir o reembolso de tudo que foi alegado.