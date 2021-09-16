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futebol

Santos vai à Justiça e cobra ex-presidente Modesto Roma por prejuízos ao clube

Clube cobra cerca de R$ 5 milhões do ex-presidente, que já foi expulso do quadro de sócios...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 10:08

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 10:08
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos foi à Justiça cobrar cerca de R$ 5 milhões do ex-presidente Modesto Roma por supostos prejuízos causados ao clube. A ação chegou à Justiça de São Paulo nos últimos dias e o juiz Joel Birollo Mandelli deu 15 dias para o ex-presidente apresentar alguma defesa. A informação é do UOL Esporte.O clube alega que Modesto Roma atuou em vantagem própria ou de terceiros e que agiu com descuidado, principalmente, em relação a recolhimento de impostos. O Alvinegro estimula que esses prejuízos geram cerca do valor cobrado e solicitou o levantamento dos bens do ex-dirigente para garantir o reembolso de tudo que foi alegado.
Peixe ainda teria solicitado uma série de cópias de documentos à Receita Federal das declarações dos impostos de renda de Modesto Roma nos últimos anos.Modesto Roma Jr foi presidente do Santos entre 2015 e 2017. Em novembro de 2019, o ex-presidente foi expulso do quadro de sócios do clube por, entre outras coisas, ter as contas de 2017 reprovadas no Conselho Deliberativo.

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