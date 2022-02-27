Santos tropeça no Novorizontino na "despedida" de Marcelo Fernandes

O Santos não conseguiu vencer o Novorizontino, pior time do Campeonato Paulista, seu último desafio antes da chegada de Fabián Bustos, novo treinador: 2 a 2.Os gols do péssimo resultado na Vila foram marcados pelo camisa 10 Ricardo Goulart, segundos depois de o placar eletrônico fazer a tradicional homenagem ao Rei Pelé, como ocorre após o minuto 10 de cada partida disputada na Vila Belmiro, e Lucas Barbosa, que substituiu Ângelo no segundo tempo.O Peixe volta a campo pelo Paulistão no próximo sábado (5) para encarar a Ferroviária, em Araraquara, pela 10ª rodada, provavelmente com a estreia de Fabián Bustos. O time do interior é treinado por Elano, campeão brasileiro com a camisa do Peixe em 2002 e 2004.

O jogo

Desfalcado, o Santos chegou a ter alguns bons momentos no jogo, principalmente quando a bola caía nos pés de Ângelo, mas voltou a apresentar problemas graves no meio-campo.

Com apenas 12 segundos o time chegou forte no ataque, e só não abriu o placar porque Ricardo Goulart chegou um pouco atrasado na hora de chutar contra o gol do experiente Giovanni, ex-goleiro do Atlético Mineiro.

Aos 11 minutos, no entanto, pouco depois de o placar homenagear o Rei Pelé, como tem feito em todos os jogos, e de João Paulo brilhar pela primeira vez, Balieiro avançou pela direita e cruzou na cabeça de Ricardo Goulart, com a 10 que Pelé imortalizou, cabecear para o chão e fazer 1 a 0.

O gol de Ricardo Goulart pelas lentes da Santos TV!

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Segundo tempo

No início do segundo tempo Marcos Guilherme fez grande jogada, mas levou azar na conclusão e acabou acertando a trave do goleiro Giovanni.

Logo na sequência, o que ninguém previa. Vinícius Balieiro fez um pênalti infantil e Douglas Baggio converteu, marcando o segundo gol do Novorizontino em nove rodadas do Paulistão: 1 a 1.

Marcelo Fernandes resolveu mexer no time e sacou Ângelo, que era o atacante mais lúcido do time, para a entrada de Lucas Barbosa, destaque da Copinha. Também mandou Jobson a campo, na esperança de melhorar o desempenho do meio-campo.

Apesar de ter errado na substituição, o interino deu sorte, e viu Lucas Barbosa, em seu primeiro toque na bola, colocar o time de novo na frente.

É A BASE. SÃO OS MENINOS DA VILA!#SANxNOV | 2x1 pic.twitter.com/QoSflAyePk

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A alegria, no entanto, durou pouco, e Marcinho, pegando de primeira, deixou tudo igual aos 40 minutos, para desespero do torcedor, que fechou o jogo aos gritos de "time sem vergonha".

FICHA TÉCNICASANTOS 2 X 2 NOVORIZONTINO

Data e hora: 27 de fevereiro, às 18h30 (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Anderson José de Moraes Coelho (SP)Árbitro de vídeo: José Claudio Rocha Filho (SP)Cartões amarelos: Walber e Chrigor (Novorizontino), Lucas Barbosa (Santos)GOLS: Ricardo Goulart (1 x 0), aos 11 minutos do 1º tempo, Douglas Baggio (1 x 1), aos 8, Lucas Barbosa (2 x 1), aos 28, Marcinho (2 x 2), aos 40 minutos do 2º tempo

SANTOS: João Paulo; Vinicius Balieiro, Kaiky, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho , Sandry (Jobson) e Ricardo Goulart (Bruno Oliveira); Ângelo (Lucas Barbosa), Marcos Leonardo (Rwan) e Marcos Guilherme (Lucas Braga). Técnico: Marcelo Fernandes

NOVORIZONTINO: Giovanni; Willean Lepo, Walber, Bruno Aguiar e Reverson, Barba (Marcinho), Léo Baiano (Adilson Goiano) e Douglas Baggio; Rômulo, Bruno Silva (Chrigor) e Léo Tocantins. Técnico: Allan Aal