Santos treinará em dois periodos e fica em Atibaia até sexta

Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos

O Santos trabalhará em dois períodos nos próximos três no Bourbon Atibaia Resort. A assessoria de imprensa do clube divulgou a programação do elenco até a próxima sexta-feira, quando está marcada a volta para Santos. O período de treinos é considerado essencial para Ariel Holan trabalhar a parte tática e implantar sua filosofia de jogo no time.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO Peixe está em Atibaia porque não conseguiu a liberação para seguir treinando no CT Rei Pelé durante a fase mais restritiva na Baixada Santista no combate a Pandemia da Covid-19. A proibição começou nesta terça e vai até o próximo dia 4 de abril.

Ainda não existe uma definição sobre a programação da próxima semana. Existe a possibilidade de o elenco voltar para Atibaia na segunda, ou até mesmo de uma viagem antecipada para a Argentina, onde o Santos enfrenta o San Lorenzo, dia 6, pela Libertadores.Confira a programação:

Quarta-feira (24)Treino às 9h30Treino às 16h30

Quinta-feira (25)Treino às 9h30Treino às 16h30