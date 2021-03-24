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futebol

Santos treinará em dois periodos e fica em Atibaia até sexta

Peixe está proibido de treinar no CT Rei Pelé por determinação da Prefeitura de Santos...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 09:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 09:55
Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos
O Santos trabalhará em dois períodos nos próximos três no Bourbon Atibaia Resort. A assessoria de imprensa do clube divulgou a programação do elenco até a próxima sexta-feira, quando está marcada a volta para Santos. O período de treinos é considerado essencial para Ariel Holan trabalhar a parte tática e implantar sua filosofia de jogo no time.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO Peixe está em Atibaia porque não conseguiu a liberação para seguir treinando no CT Rei Pelé durante a fase mais restritiva na Baixada Santista no combate a Pandemia da Covid-19. A proibição começou nesta terça e vai até o próximo dia 4 de abril.
Ainda não existe uma definição sobre a programação da próxima semana. Existe a possibilidade de o elenco voltar para Atibaia na segunda, ou até mesmo de uma viagem antecipada para a Argentina, onde o Santos enfrenta o San Lorenzo, dia 6, pela Libertadores.Confira a programação:
Quarta-feira (24)Treino às 9h30Treino às 16h30
Quinta-feira (25)Treino às 9h30Treino às 16h30
Sexta-feira (26)Treino às 9h30Treino às 16h30Retorno para Santos às 20h

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