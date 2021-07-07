Santos trabalha para ter Kaio Jorge no clássico contra o Palmeiras

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O atacante Kaio Jorge foi preservado nas últimas duas partidas do Santos, na derrota por 2 a 0 contra o América, e na vitória contra o Athletico-PR, nesta terça-feira, por 2 a 1, na Vila Belmiro.O jogador passou por um controle de carga durante os dias, focado na recuperação de uma lesão grau 1. Segundo apuração do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, Kaio vem tratando em dois períodos todos os dias. O objetivo é que o artilheiro esteja pronto para voltar contra o Palmeiras, no sábado, às 16h30.

Após a vitória contra os Paranaense, o auxiliar técnico Eduardo Zuma, que substituiu Fernando Diniz, suspenso, falou sobre o desgaste que o camisa 9 do Peixe passou.- Desgaste físico. Acho que com o calendário que a gente tem no Brasil hoje, onde nós emendamos uma temporada na outra, fica quase impossível um atleta consiga jogar todos os jogos, na exigência que se tem hoje no jogo, que a nossa equipe faz, de controlar a jogo, de ter a bola, num contexto de um país continental, acho que é normal. Jogadores entraram e deram conta do recado - disse Zuma.