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futebol

Santos trabalha para ter Kaio Jorge no clássico contra o Palmeiras

Atacante desfalcou o time nas duas últimas partidas, mas trabalha em dois períodos para voltar no clássico do próximo sábado diante do Palmeiras, no Allianz Parque...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 11:12

LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2021 às 11:12
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O atacante Kaio Jorge foi preservado nas últimas duas partidas do Santos, na derrota por 2 a 0 contra o América, e na vitória contra o Athletico-PR, nesta terça-feira, por 2 a 1, na Vila Belmiro.O jogador passou por um controle de carga durante os dias, focado na recuperação de uma lesão grau 1. Segundo apuração do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, Kaio vem tratando em dois períodos todos os dias. O objetivo é que o artilheiro esteja pronto para voltar contra o Palmeiras, no sábado, às 16h30.
Após a vitória contra os Paranaense, o auxiliar técnico Eduardo Zuma, que substituiu Fernando Diniz, suspenso, falou sobre o desgaste que o camisa 9 do Peixe passou.- Desgaste físico. Acho que com o calendário que a gente tem no Brasil hoje, onde nós emendamos uma temporada na outra, fica quase impossível um atleta consiga jogar todos os jogos, na exigência que se tem hoje no jogo, que a nossa equipe faz, de controlar a jogo, de ter a bola, num contexto de um país continental, acho que é normal. Jogadores entraram e deram conta do recado - disse Zuma.
Na atual temporada, Kaio Jorge é um dos artilheiros da equipe. Ao todo são 24 jogos, seis gols e três assistências.

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