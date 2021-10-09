Santos teve prejuízo milionário em jogos sem público no Brasileiro

O Santos vai poder voltar a ter público no estádio na partida contra o Grêmio neste domingo (10), às 16 horas, na Vila Belmiro pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o clube teve um prejuízo de R$ 728.567,72 nos onze jogos em que foi mandante no Brasileirão. Foram jogos contra Ceará, Juventude, São Paulo, Atlético-MG, Sport, Athletico-PR, Atlético-GO, Corinthians, Internacional, Flamengo e Bahia.As maiores despesas para a realização das partidas são com a equipe de arbitragem, depois geradores, ambulância e segurança. Além de ter as despesas para a realização dos jogos, o Santos e outros clubes deixam de ter a arrecadação com ingressos durante o período de proibições em meio a pandemia.