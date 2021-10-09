Santos teve prejuízo milionário em jogos sem público no Brasileiro

O Santos vai poder voltar a ter público no estádio na partida contra o Grêmio neste domingo (10), às 16 horas, na Vila Belmiro pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o clube teve um prejuízo de R$ 728.567,72 nos onze jogos em que foi mandante no Brasileirão. Foram jogos contra Ceará, Juventude, São Paulo, Atlético-MG, Sport, Athletico-PR, Atlético-GO, Corinthians, Internacional, Flamengo e Bahia.As maiores despesas para a realização das partidas são com a equipe de arbitragem, depois geradores, ambulância e segurança. Além de ter as despesas para a realização dos jogos, o Santos e outros clubes deixam de ter a arrecadação com ingressos durante o período de proibições em meio a pandemia.
No Campeonato Brasileiro 2020, o Peixe teve uma despesa de RS 1.165.632,23, de acordo com os boletins financeiros divulgados no site da CBF.Veja os jogos mandantes do Santos no Brasileiro de 2021:
Santos 3 x 1 Ceará - R$ 67.188,31Santos 0 x 0 Juventude - R$ 61.044,43Santos 2 x 0 São Paulo - R$ 67.582,69Santos 2 x 0 Atlético-MG - R$ 70.482,39Santos 0 x 0 Sport - R$ 71.237,27Santos 2 x 1 Athletico-PR - R$ 70.035,59Santos 0 x 1 Atlético-GO - R$ 64.793,81Santos 0 x 0 Corinthians - R$ 64.750,90Santos 2 x 2 Internacional - R$ 61.993,09Santos 0 x 4 Flamengo - R$ 67.043,52Santos 0 x 0 Bahia - R$ 62.415,72