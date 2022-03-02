Santos teve lucro de R$ 60 mil no empate contra o Novorizontino

O Santos teve um lucro de R$ 60.001,69 no empate em 2 a 2 com o Novorizontino, na Vila Belmiro, no último domingo (28), pela nona rodada do Campeonato Paulista.Pelo Boletim Financeiro divulgado pela FPF, o total de despesas da partida foi de R$ 125.205,81 e dedução de R$ 30.965,00. Com o público de 8.473 no confronto, o Peixe arrecadou R$ 216.272,50 na bilheteria.
Foi a quinta partida do Alvinegro como mandante no Paulistão e na temporada. No ano passado, o Santos teve um prejuízo de R$ 724.356,14 nas dezenove partidas na Vila Belmiro em jogos pelo Campeonato Brasileiro de 2021, de acordo com os boletins financeiros da CBF.Confira a arrecadação do Santos no Paulistão
Santos 0 x 1 Botafogo – R$ 38.306,80Santos 1 x 1 São Bernardo – R$ 6.260,12Santos 2 x 1 Ituano – R$ 38.596,70Santos 0 x 3 São Paulo – R$ 78.407,65Santos 2 x 2 Novorizontino - R$ 60.001,69