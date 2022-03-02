Santos teve lucro de R$ 60 mil no empate contra o Novorizontino

O Santos teve um lucro de R$ 60.001,69 no empate em 2 a 2 com o Novorizontino, na Vila Belmiro, no último domingo (28), pela nona rodada do Campeonato Paulista.Pelo Boletim Financeiro divulgado pela FPF, o total de despesas da partida foi de R$ 125.205,81 e dedução de R$ 30.965,00. Com o público de 8.473 no confronto, o Peixe arrecadou R$ 216.272,50 na bilheteria.