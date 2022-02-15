Santos teve lucro de R$ 38 mil na vitória sobre o Ituano

O Santos teve um lucro de R$ 38.596,70 na vitória sobre o Ituano por 2 a 1, na Vila Belmiro, no último domingo (13) pela sexta rodada do Campeonato Paulista.Pelo Boletim Financeiro divulgado pela FPF, o total de despesas da partida foi de R$ 116.455,80 e dedução de R$ 29.825,00. Com o público no confronto, o Peixe arrecadou R$ 184.877,50 na bilheteria.