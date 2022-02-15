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Santos teve lucro de R$ 38 mil na vitória sobre o Ituano

Peixe teve um lucro pequeno nos três jogos como mandante no Paulistão 2022...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 15:38

LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2022 às 15:38
O Santos teve um lucro de R$ 38.596,70 na vitória sobre o Ituano por 2 a 1, na Vila Belmiro, no último domingo (13) pela sexta rodada do Campeonato Paulista.Pelo Boletim Financeiro divulgado pela FPF, o total de despesas da partida foi de R$ 116.455,80 e dedução de R$ 29.825,00. Com o público no confronto, o Peixe arrecadou R$ 184.877,50 na bilheteria.
Foi a terceira partida do Alvinegro como mandante no Paulistão e na temporada. No ano passado, o Santos teve um prejuízo de R$ 724.356,14 nas dezenove partidas na Vila Belmiro em jogos pelo Campeonato Brasileiro de 2021, de acordo com os boletins financeiros da CBF.Confira a arrecadação do Santos no Paulistão
Santos 0 x 1 Botafogo – R$ 38.306,80Santos 1 x 1 São Bernardo – R$ 6.260,12Santos 2 x 1 Ituano - R$ 38.596,70
Crédito: SantosvenceuoItuanopor2a1nestedomingonaVilaBelmiro(Foto:Divulgação/Santos

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