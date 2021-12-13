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futebol

Santos termina o Brasileirão com R$ 724 mil de prejuízo na bilheteria

Peixe teve lucro em apenas cinco dos 19 jogos como mandante na competição...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 10:56

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 10:56

O Santos teve um prejuízo de R$ 724.356,14 nas dezenove partidas na Vila Belmiro em jogos pelo Campeonato Brasileiro de 2021, de acordo com os boletins financeiros da CBF. Apenas oito desses dezenove jogos foram com presença de público, apenas cinco dos oito jogos foram com 100% da capacidade do estádio. No Campeonato Brasileiro do ano passado ainda sem público, o Peixe teve um prejuízo de RS 1.165.632,23.A torcida do Peixe esgotou os ingressos na vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, na derrota para o América-MG por 2 a 0, na vitória sobre o Fluminense por 2 a 0, na derrota para o Palmeiras, na vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense e no empate em 1 a 1 contra o Cuiabá. Apenas nos jogos contra o Red Bull Bragantino e contra o Fortaleza, ambas vitórias por 2 a 0, os ingressos não foram esgotados, mas os jogos foram em dia de semana e tiveram um bom público, com mais de 11 mil pessoas em cada partida.
As maiores despesas para a realização das partidas são com a equipe de arbitragem, depois geradores, ambulância e segurança. Com a volta da arrecadação da bilheteria, o Santos voltou a ter menos prejuízo com os jogos em que é mandante.Veja o saldo dos jogos mandantes do Santos no Brasileiro de 2021:
Santos 3 x 1 Ceará (-) R$ 67.188,31Santos 0 x 0 Juventude (-) R$ 61.044,43Santos 2 x 0 São Paulo (-) R$ 67.582,69Santos 2 x 0 Atlético-MG (-) R$ 70.482,39Santos 0 x 0 Sport (-) R$ 71.237,27Santos 2 x 1 Athletico-PR (-) R$ 70.035,59Santos 0 x 1 Atlético-GO (-) R$ 64.793,81Santos 0 x 0 Corinthians (-) R$ 64.750,90Santos 2 x 2 Internacional (-) R$ 61.993,09Santos 0 x 4 Flamengo (-) R$ 67.043,52Santos 0 x 0 Bahia (-) R$ 62.415,72Santos 1 x 0 Grêmio (-) R$ 70.777,15Santos 0 x 2 América-MG (-) R$ 34.137,99Santos 2 x 0 Fluminense (-) R$ 24.825,64Santos 0 x 2 Palmeiras R$ 24.787,68Santos 2 x 0 Red Bull Bragantino R$ 6.159,92Santos 2 x 0 Chapecoense R$ 49.560,77Santos 2 x 0 Fortaleza R$ 34.215,19Santos 1 x 1 Cuiabá R$ 19.228,80
Crédito: TorcidadoSantoslotouaVilaempraticamentetodososjogosliberadosparapúblico(Foto:FábioLázaro/Lancepress

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