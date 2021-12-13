Santos termina o Brasileirão com R$ 724 mil de prejuízo na bilheteria

O Santos teve um prejuízo de R$ 724.356,14 nas dezenove partidas na Vila Belmiro em jogos pelo Campeonato Brasileiro de 2021, de acordo com os boletins financeiros da CBF. Apenas oito desses dezenove jogos foram com presença de público, apenas cinco dos oito jogos foram com 100% da capacidade do estádio. No Campeonato Brasileiro do ano passado ainda sem público, o Peixe teve um prejuízo de RS 1.165.632,23.A torcida do Peixe esgotou os ingressos na vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, na derrota para o América-MG por 2 a 0, na vitória sobre o Fluminense por 2 a 0, na derrota para o Palmeiras, na vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense e no empate em 1 a 1 contra o Cuiabá. Apenas nos jogos contra o Red Bull Bragantino e contra o Fortaleza, ambas vitórias por 2 a 0, os ingressos não foram esgotados, mas os jogos foram em dia de semana e tiveram um bom público, com mais de 11 mil pessoas em cada partida.