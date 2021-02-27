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Santos terá novidades na zaga e na lateral diante do Santo André

Com o descanso para os titulares e algumas lesões, o Peixe deve ter o garoto Sandro na lateral direita e Robson Reis ao lado de Alex na zaga neste domingo...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 20:08

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 20:08
Crédito: Ivan Storti / SantosFC
Além de um time de garotos, o Santos terá ao menos duas novidades na partida deste domingo, às 19 horas, diante do Santo André, na Canindé, na estreia no Campeonato Paulista 2021.
>> Confira a classificação final do Campeonato BrasileiroTitutar na despedida do Brasileiro diante do Bahia, o lateral-direito Fernando Pileggi não foi inscrito para a primeira rodada. Com isso, dois garotos promovidos ao profissional essa semana foram relacionados: Sandro e Mikael. O primeiro deve ser o titular neste domingo.
Outra novidade será na zaga. Robson Reis e Kaiky Fernandes disputam uma vaga ao lado de Alex. O primeiro, um pouco mais experiente, deve começar o confronto deste sábado. Nas outras posições, o Peixe deve ter uma formação muito parecida com a que enfrentou o Bahia na quinta-feira.O Santos deve jogar com Vladimir, Sandro, Robson Reis, Alex e Wagner Leonardo; Vinícius Balieiro, Ivonei e Jean Mota; Arthur Gomes, Bruno Marques e Ângelo.

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