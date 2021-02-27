Santos terá novidades na zaga e na lateral diante do Santo André

Crédito: Ivan Storti / SantosFC

Além de um time de garotos, o Santos terá ao menos duas novidades na partida deste domingo, às 19 horas, diante do Santo André, na Canindé, na estreia no Campeonato Paulista 2021.

>> Confira a classificação final do Campeonato BrasileiroTitutar na despedida do Brasileiro diante do Bahia, o lateral-direito Fernando Pileggi não foi inscrito para a primeira rodada. Com isso, dois garotos promovidos ao profissional essa semana foram relacionados: Sandro e Mikael. O primeiro deve ser o titular neste domingo.