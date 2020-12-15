Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos tenta ter Pituca à disposição no duelo contra o Grêmio

Diretoria santista entrou com pedido de anulação da expulsão do meia no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2020 às 17:28

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 17:28

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Expulso na última quarta-feira (09), no confronto de ida das quartas de final de final da Libertadores, contra o Grêmio, em Porto Alegre, o meia Diego Pituca ainda pode ficar á disposição do Santos no jogo de volta, nesta quarta-feira (16), às 19h15, na Vila Belmiro. Isso, porque a diretoria santista entrou com um pedido de anulação do primeiro cartão amarelo recebido pelo jogador na arena gremista.
A informação foi publicada inicialmente pelo "A Tribuna" e confirmada pelo LANCE!. Para o Santos, o árbitro paraguaio Juan Benitez foi muito rigoroso na aplicação do cartão amarelo a Diego, aos 38 minutos do primeiro tempo, em uma dividida com Pinares, onde inicialmente o jogador gremista foi expulso, mas após consulta ao VAR, Benitez anulou a decisão inicial e ainda puniu o atleta santista. O segundo cartão recebido pelo meia do Peixe foi já nos acréscimos da partida, em uma entrada no atacante Ferreira.
O Alvinegro aguarda a resposta da entidade máxima do futebol sul-americano antes do confronto desta quarta-feira (16). Caso o parecer da Conmebol seja favorável ao Peixe, Diego Pituca poderá jogar o segundo confronto das quartas de final.
O duelo diante do Grêmio, inclusive, pode ser um dos últimos do jogador com a camisa do Peixe, que recebeu uma proposta do Kashima Antlers (JAP) pelo meia. Tanto o Comitê de Gestão, quanto o Conselho Fiscal aceitaram a proposta, que será votada pelo Conselho Deliberativo nesta quinta-feira (17). Putuca ainda avalia se aceita a oferta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados