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Santos tenta quebrar jejum de 15 anos sem vitória sobre o Fortaleza

Última vitória do Peixe sobre o adversário de quinta-feira aconteceu no Brasileiro de 2006...
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Publicado em 

23 nov 2021 às 08:37

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 08:37

O Santos terá que quebrar um longo tabu se quiser se manter longe da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A última vez que o Peixe venceu o Fortaleza foi no dia 17 de maio de 2006, pela 4ª rodada do Brasileirão daquele ano. Na épocas, os gols do time comandado por Vanderlei Luxemburgo foram marcados por Rodrigo Tabata e Rodrigo Tiuí.Desde então, as equipes se enfrentaram seis vezes, com duas vitórias do Fortaleza e quatro empates. O time cearense ficou muitos anos em divisões inferiores do futebol brasileiro, mas não perdeu para o Peixe desde que voltou à Série A, em 2019.
Ao todos, ao logo da história, foram disputado 21 jogos, com 8 vitórias do Peixe, 10 empates e 2 derrotas. O Alvinegro Praiano marcou 38 gols e sofreu 18, segundo dados do Acervo Santista.
Um confronto recente que marcou o duelo aconteceu em 2019, quando o Peixe era comandado pelo argentino Jorge Sampaoli. Na Vila Belmiro, a equipe santista chegou abrir 3 a 0 com gols de Marinho, Jorge e Eduardo Sasha, mas levou o empate na segunda etapa.As equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (25), na Vila Belmiro às 19 horas. Enquanto o time de Fábio Carille busca vencer e se distanciar de vez da zona de rebaixamento, o Leão busca uma vaga na Taça Libertadores da América.
Confira todos os jogos entre as equipes:
29/12/1946 – Santos 4 X 1 Fortaleza – Amistoso – Presidente Vargas01/01/1947 – Santos 4 X 0 Fortaleza – Amistoso – Presidente Vargas18/07/1959 – Santos 2 x 2 Fortaleza – Amistoso – Presidente Vargas23/01/1974 – Santos 5 x 1 Fortaleza – Brasileiro/73 – Castelão15/05/1974 – Santos 2 x 0 Fortaleza – Brasileiro – Castelão18/07/1974 – Santos 1 x 1 Fortaleza – Brasileiro – Pacaembu21/02/1981 – Santos 2 x 1 Fortaleza – Brasileiro – Castelão11/03/1984 – Santos 1 x 1 Fortaleza – Brasileiro – Vila Belmiro30/03/1984 – Santos 4 x 1 Fortaleza – Brasileiro – Castelão27/04/2003 – Santos 4 x 0 Fortaleza – Brasileiro – Vila Belmiro30/08/2003 – Santos 0 x 0 Fortaleza – Brasileiro – Castelão19/06/2005 – Santos 0 x 0 Fortaleza – Brasileiro – Castelão01/10/2005 – Santos 0 x 0 Fortaleza – Brasileiro – Vila Belmiro07/05/2006 – Santos 2 x 0 Fortaleza – Brasileiro – Bruno José Daniel10/09/2006 – Santos 1 x 1 Fortaleza – Brasileiro – Presidente Vargas25/08/2019 – Santos 3 x 3 Fortaleza – Brasileiro – Vila Belmiro28/11/2019 – Santos 1 x 2 Fortaleza – Brasileiro – Castelão27/09/2020 – Santos 1 x 1 Fortaleza – Brasileiro – Vila Belmiro21/01/2021 – Santos 0 x 2 Fortaleza – Brasileiro/20 – Arena Castelão15/08/2021 – Santos 1 x 1 Fortaleza – Brasileiro – Arena Castelão
Crédito: Foto:IvanStorti/SantosFC

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