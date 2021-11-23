Santos tenta quebrar jejum de 15 anos sem vitória sobre o Fortaleza

O Santos terá que quebrar um longo tabu se quiser se manter longe da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A última vez que o Peixe venceu o Fortaleza foi no dia 17 de maio de 2006, pela 4ª rodada do Brasileirão daquele ano. Na épocas, os gols do time comandado por Vanderlei Luxemburgo foram marcados por Rodrigo Tabata e Rodrigo Tiuí.Desde então, as equipes se enfrentaram seis vezes, com duas vitórias do Fortaleza e quatro empates. O time cearense ficou muitos anos em divisões inferiores do futebol brasileiro, mas não perdeu para o Peixe desde que voltou à Série A, em 2019.