futebol

Santos tenta quebrar jejum como visitante diante do América-MG

Peixe venceu apenas duas partidas como visitante na temporada, nenhuma delas no Brasileiro. Última vitória fora da Vila Belmiro foi contra o Cianorte, na Copa do Brasil...
LanceNet

02 jul 2021 às 09:04

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 09:04

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos visita o América-MG neste sábado, às 19 horas, no Independência, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe tenta reverter o retrospecto ruim como visitante na temporada e conseguir a primeira vitória fora de casa pelo Brasileirão. O Alvinegro só venceu dois jogos como visitante na temporada.O Santos venceu o San Lorenzo, na Argentina, por 3 a 1 ainda na ida da terceira fase preliminar na Copa Libertadores no dia 6 de abril e o Cianorte, no Paraná, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil no dia 1 de junho. São 9 derrotas, 4 empates e apenas 2 vitórias nos 15 jogos como visitante na temporada. Um aproveitamento de 22%.
Das nove derrotas, foram 4 pelo Paulista, 3 pela Libertadores e 2 pelo Brasileiro.Veja os jogos do Santos fora de casa nessa temporada:
Santo André 2 x 2 Santos – PaulistaSão Paulo 4 x 0 Santos – PaulistaDeportivo Lara 1 x 1 Santos – 2ª fase preliminar LibertadoresSan Lorenzo 1 x 3 Santos – 3ª fase preliminar LibertadoresPonte Preta 3 x 0 Santos – PaulistaNovorizontino 1 x 0 Santos – PaulistaBoca Juniors 2 x 0 Santos – fase de grupos LibertadoresRed Bull Bragantino 1 x 1 Santos – PaulistaPalmeiras 3 x 2 Santos – PaulistaThe Strongest 2 x 1 Santos – fase de grupos LibertadoresBarcelona de Guayaquil 3 x 1 Santos – fase de grupos LibertadoresBahia 3 x 0 Santos – BrasileiroCianorte 0 x 2 Santos – Copa do BrasilFluminense 1 x 0 Santos – BrasileiroGrêmio 2 x 2 Santos - Brasileiro

