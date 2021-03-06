Santos tenta diminuir desvantagem histórica contra o São Paulo

11/05/1930 – Santos 2 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro23/11/1930 – Santos 3 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Palestra Itália29/03/1931 – Santos 2 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro25/10/1931 – Santos 2 x 4 São Paulo – Campeonato Paulista – Chácara da Floresta29/05/1932 – Santos 0 x 4 São Paulo – Campeonato Paulista – Chácara da Floresta12/03/1933 – Santos 1 x 5 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro09/07/1933 – Santos 1 x 4 São Paulo – Campeonato Paulista/Rio-SP – Chácara da Floresta22/10/1933 – Santos 2 x 6 São Paulo – Campeonato Paulista/Rio-SP – Vila Belmiro25/03/1934 – Santos 3 x 4 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro27/05/1934 – Santos 0 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Chácara da Floresta26/08/1934 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro13/10/1934 – Santos 1 x 2 São Paulo – Torneio extra da FPF – Vila Belmiro25/11/1934 – Santos 2 x 4 São Paulo – Torneio extra da FPF – Chácara da Floresta03/02/1935 – Santos 1 x 2 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro25/04/1936 – Santos 2 x 0 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro01/11/1936 – Santos 4 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro20/02/1937 – Santos 3 x 1 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro25/04/1937 – Santos 3 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro12/09/1937 – Santos 4 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro27/11/1938 – Santos 0 x 5 São Paulo – Campeonato Paulista – Rua da Moca09/07/1939 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Rua da Moca22/10/1939 – Santos 2 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro18/08/1940 – Santos 5 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro14/12/1940 – Santos 1 x 6 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu18/05/1941 – Santos 2 x 4 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu14/09/1941 – Santos 3 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro31/05/1942 – Santos 2 x 4 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu02/08/1942 – Santos 1 x 5 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro24/01/1943 – Santos 0 x 2 São Paulo – Amistoso – Pacaembu17/02/1943 – Santos 1 x 2 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro16/05/1943 – Santos 1 x 6 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro12/09/1943 – Santos 1 x 4 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro19/06/1944 – Santos 1 x 9 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu06/08/1944 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro21/10/1944 – Santos 1 x 2 São Paulo – Amistoso – Pacaembu25/10/1944 – Santos 1 x 2 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro13/05/1945 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro19/08/1945 – Santos 0 x 4 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu14/07/1946 – Santos 2 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro31/08/1946 – Santos 0 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu09/04/1947 – Santos 1 x 6 São Paulo – Amistoso – Pacaembu07/07/1947 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu28/09/1947 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro04/09/1948 – Santos 2 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu03/10/1948 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro25/05/1949 – Santos 2 x 0 São Paulo – Taça Cidade de São Paulo – Pacaembu14/08/1949 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro20/11/1949 – Santos 1 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu19/04/1950 – Santos 0 x 4 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro03/09/1950 – Santos 3 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro21/01/1951 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu24/05/1951 – Santos 1 x 2 São Paulo – Amistoso – Pacaembu11/08/1951 – Santos 3 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro02/12/1951 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu26/03/1952 – Santos 2 x 1 São Paulo – Torneio RioxSP – Pacaembu03/06/1952 – Santos 1 x 0 São Paulo – Amistoso – Pacaembu07/06/1952 – Santos 0 x 2 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro30/07/1952 – Santos 0 x 1 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro26/10/1952 – Santos 0 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro15/01/1953 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu17/05/1953 – Santos 0 x 2 São Paulo – Torneio RioxSP – Pacaembu10/07/1953 – Santos 0 x 0 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro17/10/1953 – Santos 1 x 4 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu24/01/1954 – Santos 1 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro02/06/1954 – Santos 1 x 2 São Paulo – Torneio RioxSP – Pacaembu05/09/1954 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro19/12/1954 – Santos 0 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu06/04/1955 – Santos 2 x 0 São Paulo – Torneio RioxSP – Pacaembu07/09/1955 – Santos 3 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu27/11/1955 – Santos 1 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu20/01/1956 – Santos 4 x 1 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro08/03/1956 – Santos 6 x 4 São Paulo – Taça San–São – Vila Belmiro29/04/1956 – Santos 3 x 5 São Paulo – Torneio Internacional da FPF – Pacaembu06/06/1956 – Santos 3 x 0 São Paulo – Taça San–São – Pacaembu12/08/1956 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu28/10/1956 – Santos 2 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu09/12/1956 – Santos 1 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro03/01/1957 – Santos 4 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu26/04/1957 – Santos 3 x 1 São Paulo – Torneio RioxSP – Pacaembu15/09/1957 – Santos 2 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu17/11/1957 – Santos 2 x 6 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro03/12/1957 – Santos 2 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu16/03/1958 – Santos 2 x 4 São Paulo – Torneio RioxSP – Pacaembu24/04/1958 – Santos 2 x 1 São Paulo – Amistoso – Pacaembu17/08/1958 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro18/12/1958 – Santos 2 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu05/04/1959 – Santos 4 x 1 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro26/04/1959 – Santos 4 x 3 São Paulo – Torneio RioxSP – Pacaembu27/09/1959 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu13/12/1959 – Santos 4 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro21/04/1960 – Santos 1 x 1 São Paulo – Torneio RioxSP – Pacaembu31/08/1960 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro11/12/1960 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi15/03/1961 – Santos 1 x 0 São Paulo – Torneio RioxSP – Pacaembu03/09/1961 – Santos 6 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi16/12/1961 – Santos 4 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro02/09/1962 – Santos 3 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro05/12/1962 – Santos 5 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu07/03/1963 – Santos 6 x 2 São Paulo – Torneio RioxSP – Pacaembu14/08/1963 – Santos 1 x 4 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu27/11/1963 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu19/04/1964 – Santos 4 x 1 São Paulo – Torneio RioxSP – Pacaembu19/07/1964 – Santos 5 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro11/10/1964 – Santos 3 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi27/03/1965 – Santos 1 x 3 São Paulo – Torneio RioxSP – Pacaembu01/08/1965 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi16/10/1965 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro26/02/1966 – Santos 2 x 3 São Paulo – Torneio RioxSP – Pacaembu28/09/1966 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro30/10/1966 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi01/04/1967 – Santos 1 x 1 São Paulo – Roberto Gomes Pedrosa – Pacaembu16/08/1967 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro15/10/1967 – Santos 2 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi20/12/1967 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu27/05/1968 – Santos 5 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi01/06/1968 – Santos 3 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro20/10/1968 – Santos 0 x 0 São Paulo – Roberto Gomes Pedrosa – Morumbi09/03/1969 – Santos 3 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi21/05/1969 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro21/06/1969 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi09/11/1969 – Santos 1 x 1 São Paulo – Roberto Gomes Pedrosa – Morumbi21/03/1970 – Santos 4 x 0 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro15/04/1970 – Santos 2 x 1 São Paulo – Amistoso – Parque Antártica12/07/1970 – Santos 2 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Parque Antártica09/08/1970 – Santos 2 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi29/11/1970 – Santos 3 x 2 São Paulo – Roberto Gomes Pedrosa – Pacaembu21/04/1971 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro16/05/1971 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi14/08/1971 – Santos 3 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi16/04/1972 – Santos 1 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu23/07/1972 – Santos 0 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi28/09/1972 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Pacaembu27/01/1973 – Santos 1 x 1 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro25/03/1973 – Santos 2 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Parque Antártica29/07/1973 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi17/12/1973 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi29/01/1974 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi02/06/1974 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi15/09/1974 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu27/10/1974 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu04/05/1975 – Santos 0 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi29/06/1975 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi07/08/1975 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi28/09/1975 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi12/02/1976 – Santos 3 x 3 São Paulo – Taça Governador do Estado – Morumbi27/06/1976 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro30/10/1976 – Santos 1 x 0 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro07/11/1976 – Santos 0 x 1 São Paulo – Torneio de Piracicaba – Barão de Serra Negra11/12/1976 – Santos 2 x 1 São Paulo – Torneio Nunes Freire – Nhozinho Santos01/05/1977 – Santos 0 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi03/07/1977 – Santos 0 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu14/09/1977 – Santos 0 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu01/10/1978 – Santos 3 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi11/11/1978 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi28/01/1979 – Santos 4 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi12/05/1979 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi20/06/1979 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi24/06/1979 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi28/06/1979 – Santos 0 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi29/07/1979 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu28/10/1979 – Santos 3 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi19/07/1980 – Santos 2 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi19/10/1980 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi16/11/1980 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi19/11/1980 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi08/04/1981 – Santos 0 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Pacaembu12/04/1981 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi14/06/1981 – Santos 0 x 3 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi18/10/1981 – Santos 2 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi17/04/1982 – Santos 0 x 2 São Paulo – Amistoso – Vila Belmiro01/05/1982 – Santos 0 x 1 São Paulo – Torneio dos Campões – Vila Belmiro25/05/1982 – Santos 0 x 1 São Paulo – Torneio dos Campeões – Morumbi09/09/1982 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi03/10/1982 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi19/06/1983 – Santos 0 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi01/11/1983 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi03/12/1983 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi07/12/1983 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi02/09/1984 – Santos 1 x 4 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi11/11/1984 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi07/07/1985 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi27/10/1985 – Santos 0 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi30/03/1986 – Santos 1 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi13/07/1986 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro09/08/1986 – Santos 1 x 0 São Paulo – Troféu Tereza Herrera – Riazor19/10/1986 – Santos 0 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi23/11/1986 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi19/04/1987 – Santos 3 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro02/08/1987 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi24/10/1987 – Santos 1 x 3 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi22/05/1988 – Santos 3 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi19/06/1988 – Santos 0 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi13/07/1988 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu02/10/1988 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi18/05/1989 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro11/11/1989 – Santos 0 x 3 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi25/03/1990 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu29/08/1990 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro24/11/1990 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro02/12/1990 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi17/02/1991 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi29/01/1992 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro27/06/1992 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Pacaembu01/07/1992 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi05/09/1992 – Santos 3 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro20/09/1992 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi29/09/1992 – Santos 1 x 1 São Paulo – Supercopa da Libertadores – Parque Antártica13/10/1992 – Santos 1 x 4 São Paulo – Supercopa da Libertadores – Pacaembu11/11/1992 – Santos 0 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu18/11/1992 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu07/03/1993 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi25/04/1993 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro21/05/1993 – Santos 3 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu03/06/1993 – Santos 1 x 6 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi30/01/1994 – Santos 0 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi10/04/1994 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi08/10/1994 – Santos 2 x 3 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro04/04/1995 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro04/06/1995 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu05/07/1995 – Santos 2 x 1 São Paulo – C. dos Campeões Mundiais – Parque do Sabiá28/07/1995 – Santos 0 x 0 São Paulo – C. dos Campeões Mundiais – Parque do Sabiá19/09/1995 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro03/02/1996 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro14/04/1996 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu28/06/1996 – Santos 1 x 1 São Paulo – C. dos Campeões Mundiais – Mané Garrincha24/08/1996 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi16/03/1997 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi23/04/1997 – Santos 2 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro31/05/1997 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu17/06/1997 – Santos 0 x 3 São Paulo – C. dos Campeões Mundiais – Pedro Petrossian17/09/1997 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro31/01/1998 – Santos 1 x 1 São Paulo – Torneio RioxSP – Santa Cruz14/02/1998 – Santos 1 x 1 São Paulo – Torneio RioxSP – Prudentão07/03/1998 – Santos 2 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro28/03/1998 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi23/08/1998 – Santos 3 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi24/03/1999 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu28/07/1999 – Santos 3 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro26/05/2000 – Santos 2 x 5 São Paulo – Torneio RioxSP – Morumbi02/02/2000 – Santos 0 x 1 São Paulo – Torneio RioxSP – Vila Belmiro10/05/2000 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi13/05/2000 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro10/06/2000 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi18/06/2000 – Santos 2 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi09/08/2000 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro04/02/2001 – Santos 2 x 4 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi03/10/2001 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro07/04/2002 – Santos 3 x 2 São Paulo – Torneio RioxSP – Vila Belmiro16/10/2002 – Santos 2 x 3 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi24/11/2002 – Santos 3 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro28/11/2002 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi15/02/2003 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro01/06/2003 – Santos 3 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro04/10/2003 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi10/07/2004 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro10/10/2004 – Santos 1 x 0 São Paulo – Copa Sul–Americana – Vila Belmiro20/10/2004 – Santos 1 x 1 São Paulo – Copa Sul–Americana – Morumbi24/10/2004 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi03/04/2005 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Wilson de Barros17/07/2005 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro22/10/2005 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi02/04/2006 – Santos 1 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi30/07/2006 – Santos 4 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi05/11/2006 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro11/03/2007 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro24/06/2007 – Santos 0 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro15/09/2007 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi10/02/2008 – Santos 2 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi01/06/2008 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro31/08/2008 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi01/03/2009 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro19/07/2009 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi25/10/2009 – Santos 3 x 4 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro07/02/2010 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Arena Barueri11/04/2010 – Santos 3 x 2 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi18/04/2010 – Santos 3 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro25/07/2010 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro17/10/2010 – Santos 3 x 4 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi30/01/2011 – Santos 2 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Arena Barueri30/04/2011 – Santos 2 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi28/08/2011 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro04/12/2011 – Santos 1 x 4 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Romildo Ferreira18/03/2012 – Santos 2 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi29/04/2012 – Santos 3 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi10/06/2012 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi09/09/2012 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro03/02/2013 – Santos 3 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro07/07/2013 – Santos 2 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi02/10/2013 – Santos 3 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro23/02/2014 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi24/08/2014 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi23/11/2014 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Arena Pantanal11/02/2015 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro19/04/2015 – Santos 2 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro03/06/2015 – Santos 2 x 3 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi09/09/2015 – Santos 3 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro21/10/2015 – Santos 3 x 1 São Paulo – Copa do Brasil – Morumbi28/10/2015 – Santos 3 x 1 São Paulo – Copa do Brasil – Vila Belmiro27/03/2016 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro26/06/2016 – Santos 3 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Pacaembu13/10/2016 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Pacaembu16/02/2017 – Santos 1 x 3 São Paulo – Campeonato Paulista – Vila Belmiro09/07/2017 – Santos 3 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro28/10/2017 – Santos 1 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Pacaembu18/02/2018 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Morumbi20/05/2018 – Santos 0 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi16/09/2018 – Santos 0 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro27/01/2019 – Santos 2 x 0 São Paulo – Campeonato Paulista – Pacaembu10/08/2019 – Santos 2 x 3 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi16/11/2019 – Santos 1 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro14/03/2020 – São Paulo 2 x 1 Santos – Campeonato Paulista – Morumbi12/09/2020 – Santos 2 x 2 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro10/01/2021 – Santos 1 x 0 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Morumbi