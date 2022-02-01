Santos tenta acordo com o Internacional para receber dinheiro da venda de Yuri Alberto

O Internacional conseguiu um boqueio de R$ 7,5 milhões do Santos na Justiça referente aos 5% da venda do atacante Yuri Alberto ao Zenit, da Rússia. De acordo com o UOL, a equipe gaúcha cobra uma dívida antiga pela compra do atacante Leandro Damião em 2013.O pagamento da contratação seria feito em dólar. O Santos, por sua vez, pagou as parcelas em reais, o que gerou prejuízo, segundo o entendimento dos colorados e da justiça, que deu causa ganha aos gaúchos. Segundo apurado pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, os clubes estão conversando para encontrar um meio termo e encerrar o assunto.

Yuri Alberto foi vendido ao Zenit, da Rússia, por 25 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões). O valor pertencente ao Santos será depositado em juízo, mas como o valor da dívida é menor que o penhorado, o Peixe busca um acordo. O centroavante teve uma saída conturbada do Santos. Ele deixou o clube em 2020, de graça, após não aceitar uma proposta para renovar seu contrato.O contrato de Yuri com o Peixe terminou no dia 31 de julho de 2020 e após uma disputa em propostas, os clubes chegaram a um acordo para que o Peixe ficasse com 5% dos direitos do jogador em uma transferência futura, além de ter um novo prazo para o pagamento da compra de 50% do atacante Eduardo Sasha.

Como faz parte da cesta oferecida no projeto Token da Vila, a venda de Yuri Alberto também vai fazer os proprietários de Tokens lucrarem. Pelo mecanismo de solidariedade da Fifa, o Alvinegro possui 2,51% do valor de venda do jogador e, de acordo com simulação feita no site do Token da Vila, o proprietário vai receber R$ 6,11 por Token.

Profissional desde 2017, Yuri Alberto marcou três gols em 27 jogos pela equipe santista, e vinha ganhando mais chances sob o comando de Jesualdo Ferreira, então técnico do Peixe. Ele fez cinco jogos no ano em que deixou o clube e se transferiu para o Colorado.