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Santos tem três desfalques em treinamento e pode contar com até nove ausências em clássico

Na última atividade antes do duelo diante o Corinthians, nesta quarta-feira (07), Lucas Verísimo, Alison e Marinho não participaram por problemas físicos...

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 17:24

LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 17:24
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos teve três desfalques na atividade realizada nesta terça-feira (06), no CT Rei Pelé. Lucas Veríssimo, Alison e Marinho não treinaram e devem ser desfalques no clássico contra o Corinthians, nesta quarta-feira (07), às 19h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.
Alison está com periostite por sobrecarga na perna esquerda, Lucas Veríssimo segue com um edema na panturrilha esquerda, que já o tirou da partida contra o Goiás, no último domingo (04), e Marinho, que saiu da vitória por 3 a 2 contra o Esmeraldino, no fim de semana, sentindo, segue com um desconforto na coxa esquerda. Caso as ausências sejam confirmadas, o Alvinegro terá nove desfalques para a partida. Além do trio, Vladimir se recupera de uma cirurgia no mindinho do pé), Carlos Sánchez (que rompeu o ligamento do joelho, Arthur Gomes foi suspenso pela expulsão contra o Goiás, Soteldo serve a seleção venezuelana e Raniel se recupera de uma trombose e também serão ausências, além do técnico Cuca, que não poderá comandar a equipe no banco de reservas, já que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Alviverde Goiano. O auxiliar técnico Cuquinha comandará o time do banco de reservas.

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