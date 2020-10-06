Santos tem três desfalques em treinamento e pode contar com até nove ausências em clássico

Alison está com periostite por sobrecarga na perna esquerda, Lucas Veríssimo segue com um edema na panturrilha esquerda, que já o tirou da partida contra o Goiás, no último domingo (04), e Marinho, que saiu da vitória por 3 a 2 contra o Esmeraldino, no fim de semana, sentindo, segue com um desconforto na coxa esquerda. Caso as ausências sejam confirmadas, o Alvinegro terá nove desfalques para a partida. Além do trio, Vladimir se recupera de uma cirurgia no mindinho do pé), Carlos Sánchez (que rompeu o ligamento do joelho, Arthur Gomes foi suspenso pela expulsão contra o Goiás, Soteldo serve a seleção venezuelana e Raniel se recupera de uma trombose e também serão ausências, além do técnico Cuca, que não poderá comandar a equipe no banco de reservas, já que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Alviverde Goiano. O auxiliar técnico Cuquinha comandará o time do banco de reservas.