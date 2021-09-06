Santos tem superávit de R$ 77 mi no ano, mas não tem caixa para salários

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

O Conselho Deliberativo do Santos vai se reunir na próxima segunda-feira, às 19 horas, de forma virtual através da plataforma Zoom. Na reunião será apresentado o Relatório Contábil Administrativo referente ao 2º Trimestre de 2021 pelo Conselho Fiscal, entre outros assuntos importantes do clube.

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O LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE teve acesso aos números que serão apresentados aos conselheiros. No trimestre, o Peixe tem um superávit de R$ 14,35 milhões. O orçamento previa um déficit de R$ 10,5 milhões no período, mas será feito aos conselheiros um pedido de adequação do orçamento, que é considerado equivocado.No primeiro trimestre, o Santos apresentou um superávit de R$ 62.857.659,00. Esses valores consistiram em receitas de cotas de televisão e premiações de campeonatos que começaram em 2020. O Santos teve de janeiro a maio R$ 57 milhões de receitas ordinárias e R$ 90 milhões de receitas extraordinárias, como as vendas de Lucas Veríssimo e Diego Pituca, além das cotas de premiação.

No ano, o Santos já conta com um superávit de R$ 77 milhões. Apesar do resultado contábil positivo, o fluxo de caixa do Santos se encontra em situação crítica. Em julho (após o período analisado no relatório), o Peixe já teve de recorrer a um empréstimo de R$ 18 milhões do Banco Safra, garantido pelo Funding, para o pagamento dos salários. Não há dinheiro em caixa para o pagamento dos salários de agosto, que está previsto para quinta-feira, dia 9 (5º dia útil do mês).

As receitas de patrocínio já foram utilizadas e a parte dos direitos do Brasileirão, que são baseadas em exposição e colocação, serão pagas apenas em dezembro. O Santos deve lançar nos próximos dias o projeto de Tokenização lastreado pelo mecanismo de solidariedade, já aprovado pelo Conselho.