Santos tem semana livre 'atrapalhada' por risco de surto de Covid-19

A semana livre para treinamentos serviria para o Santos aproveitar o tempo livre de jogos e acertar a equipe para os próximos compromissos na temporada. Porém, os dias sem jogos começaram de maneira turbulenta nos arredores do CT Rei Pelé.

Tudo começou no último sábado (7), quando o técnico Cuca testou positivo para Covid-19 e foi internado por precaução no Hospital Sírio-Libanês, onde permanece em repouso.Depois, no domingo, o gerente de futebol Jorge Andrade, além do médico do Peixe, Guilherme Faggioni, também tiveram resultados positivos para a doença. Mais tarde, o clube confirmou catorze jogadoras da equipe feminina do Peixe contaminadas com a Covid-19.

A situação, que já era ruim, piorou na última segunda (09), quando três jogadores da equipe titular foram diagnosticados com a doença: o goleiro João Paulo, o zagueiro Lucas Veríssimo e o lateral Madson. Além deles, o preparador de goleiros Arzul também foi infectado.