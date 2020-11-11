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futebol

Santos tem semana livre 'atrapalhada' por risco de surto de Covid-19

Depois de mais de dois meses, o Santos volta a ter uma semana livre de partidas oficiais, mas vê risco de surto cancelar treinamentos e prejudicar preparação da equipe...

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 nov 2020 às 08:00
A semana livre para treinamentos serviria para o Santos aproveitar o tempo livre de jogos e acertar a equipe para os próximos compromissos na temporada. Porém, os dias sem jogos começaram de maneira turbulenta nos arredores do CT Rei Pelé.
Tudo começou no último sábado (7), quando o técnico Cuca testou positivo para Covid-19 e foi internado por precaução no Hospital Sírio-Libanês, onde permanece em repouso.Depois, no domingo, o gerente de futebol Jorge Andrade, além do médico do Peixe, Guilherme Faggioni, também tiveram resultados positivos para a doença. Mais tarde, o clube confirmou catorze jogadoras da equipe feminina do Peixe contaminadas com a Covid-19.
A situação, que já era ruim, piorou na última segunda (09), quando três jogadores da equipe titular foram diagnosticados com a doença: o goleiro João Paulo, o zagueiro Lucas Veríssimo e o lateral Madson. Além deles, o preparador de goleiros Arzul também foi infectado.
Com todo esse risco de um surto nos arredores do CT Rei Pelé, a preparação do elenco para o jogo contra o Internacional, no próximo sábado (14), foi prejudicada. O clube cancelou o treino desta terça-feira para os jogadores fazerem novos exames para a Covid-19. Com isso, a comissão técnica perdeu pelo menos um dia de treinos e corre o sério risco de ver novos jogadores infectados.

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