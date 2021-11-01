Santos tem semana cheia para recuperar atletas e esvaziar DM

O Santos terá uma semana completa para recuperar seus jogadores. Após a vitória contra o Athletico-PR, o time de Carille folgou neste domingo (31) e também não trabalha nesta segunda-feira (1). A reapresentação acontecerá na terça (2), na parte da tarde."Os jogadores correram demais. Vai ser fundamental a semana para recuperar e também organizar melhor a equipe", disse o técnico Fábio Carille, após a vitória contra o Furacão.Nesta partida, o Peixe fez três substituições por lesão: Felipe Jonatan, Ângelo e Velázquez. O caso um pouco mais preocupante é do uruguaio.