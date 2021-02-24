Santos tem prejuízo milionário com jogos sem público na Vila Belmiro no Brasileirão

Sem torcida no estádio devido à pandemia do coronavírus, o Santos tem grande prejuízo com os jogos na Vila Belmiro. Apenas pelo Campeonato Brasileiro 2020, o Peixe teve uma despesa de RS 1.165.632,23, de acordo com os boletins financeiros divulgados no site da CBF.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroAs maiores despesas para a realização das partidas são com a equipe de arbitragem, depois geradores, ambulância e segurança. Além de ter as despesas para a realização dos jogos, o Santos e outros clubes deixam de ter a arrecadação com ingressos. O Alvinegro chegou a lançar ingressos simbólicos, mas em partidas válidas pela Copa Libertadores.No ano passado, o Peixe teve um lucro líquido com ingressos de R$ 3,1 milhões apenas nos jogos como mandante no Brasileirão. Desde o início do Brasileiro, o Santos enfrentou sob seu mando: Red Bull Bragantino, Athletico-PR, Flamengo, Vasco, Atlético-MG, São Paulo, Fortaleza, Grêmio, Atlético-GO, Bahia, Internacional, Sport, Palmeiras, Ceará, Botafogo, Goiás, Coritiba, Corinthians e Fluminense. Confira as despesas.
Santos 1 x 1 Red Bull Bragantino – 57.151,99Santos 3 x 1 Athletico-PR – 62.648,32Santos 0 x 1 Flamengo – 66.478,06Santos 2 x 2 Vasco – 59.344,93Santos 3 x 1 Atlético-MG – 62.077,45Santos 2 x 2 São Paulo – 55.958,94Santos 1 x 1 Fortaleza – 60.035,04Santos 2 x 1 Grêmio – 63.770,03Santos 0 x 1 Atlético-GO – 61.181,09Santos 3 x 1 Bahia – 60.706,02Santos 2 x 0 Internacional – 58.725,30Santos 4 x 2 Sport - 67.022,08Santos 2 x 2 Palmeiras - 57.632,70Santos 1 x 1 Ceará - 60.308,01Santos 2 x 1 Botafogo - 65.151,13Santos 3 x 4 Goiás - 62.384,73Santos 2 x 0 Coritiba - 63.265,90Santos 1 x 0 Corinthians - 58.328,09Santos 1 x 1 Fluminense - 63.462,42