Santos tem prejuízo milionário com jogos sem público na Vila Belmiro no Brasileirão

Sem torcida no estádio devido à pandemia do coronavírus, o Santos tem grande prejuízo com os jogos na Vila Belmiro. Apenas pelo Campeonato Brasileiro 2020, o Peixe teve uma despesa de RS 1.165.632,23, de acordo com os boletins financeiros divulgados no site da CBF.

>> Confira a classificação atualizada do Campeonato BrasileiroAs maiores despesas para a realização das partidas são com a equipe de arbitragem, depois geradores, ambulância e segurança. Além de ter as despesas para a realização dos jogos, o Santos e outros clubes deixam de ter a arrecadação com ingressos. O Alvinegro chegou a lançar ingressos simbólicos, mas em partidas válidas pela Copa Libertadores.No ano passado, o Peixe teve um lucro líquido com ingressos de R$ 3,1 milhões apenas nos jogos como mandante no Brasileirão. Desde o início do Brasileiro, o Santos enfrentou sob seu mando: Red Bull Bragantino, Athletico-PR, Flamengo, Vasco, Atlético-MG, São Paulo, Fortaleza, Grêmio, Atlético-GO, Bahia, Internacional, Sport, Palmeiras, Ceará, Botafogo, Goiás, Coritiba, Corinthians e Fluminense. Confira as despesas.